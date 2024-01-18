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Справа Гринкевича — в ДБР очікують обрання запобіжного заходу вже сьогодні

18 січня 2024 11:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Справа Гринкевича — в ДБР очікують обрання запобіжного заходу вже сьогодні
Бізнесмен Ігор Гринкевич з родиною. Фото: facebook.com/sokolovsky.inform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Державне бюро розслідувань очікує, що вже сьогодні бізнесмену Ігорю Гринкевичу та усім причетним до справи оберуть запобіжний захід. Наразі він перебуває в СІЗО.

Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.  

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В ДБР очікують обрання запобіжного заходу Гринкевичу

Сап'ян розповіла, що наразі Гринкевич перебуває у СІЗО, а в ДБР сподіваються, що вже сьогодні йому та усім причетним оберуть запобіжний захід. 

"Бізнесмен, який отримав ще одну підозру у шахрайстві та участі у злочинній організації, наразі у СІЗО. Такі підозри отримали також четверо причетних до цієї оборудки з Міноборони, яка стосувалось закупівлі одягу та білизни для ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Що відомо по справі Ігоря Гринкевича

Наприкінці грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Підприємець пропонував хабар посадовцю у розмірі пів мільйона доларів.

Крім того, родина бізнесмена та сам Ігор Гринкевич, ймовірно, причетні до розкрадання понад мільярда гривень. Ці гроші планувалося виділити на потреби українських військових, а саме на одяг для воїнів. Тому три компанії Гринкевичів отримали від Міноборони півтора мільярда гривень для того, щоб вони постачали одяг для військових.

Нагадаємо, Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, вперше виступив з заявою щодо можливої протиправної діяльності батька у Міністерстві оборони. Він заявив, що його родина завжди діяла в рамках чинного законодавства України.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про розрив меморандуму з компаніями Гринкевича в односторонньому порядку. Також буде переглянуто та розірвано тендери з його підприємствами.

Правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Його підозрюють у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що проти бізнесмена Ігоря Гринкевича є ще одне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. 

ДБР
ЗСУ
одяг
СІЗО
закупівлі
Ігор Гринкевич

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