Дело Гринкевича — в ДБР ожидают избрания меры пресечения уже сегодня

Бизнесмен Игорь Гринкевич с семьей. Фото: facebook.com/sokolovsky.inform

Государственное бюро расследований ожидает, что уже сегодня бизнесмена Игоря Гринкевича и всех причастных к делу изберут меру пресечения. В настоящее время он находится в СИЗО.

Об этом сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

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Сафьян рассказала, что Гринкевич находится в СИЗО, а в ДБР надеются, что уже сегодня ему и всем причастным изберут меру пресечения.

"Бизнесмен, получивший еще одно подозрение в мошенничестве и участии в преступной организации, в настоящее время в СИЗО. Такие подозрения получили также четверо причастных к этой сделке из Минобороны, которая касалась закупки одежды и белья для ВСУ", — говорится в сообщении.

Что известно по делу Игоря Гринкевича

В конце декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ДБР. Предприниматель предлагал взятку должностному лицу в размере полумиллиона долларов.

Кроме того, семья бизнесмена и сам Игорь Гринкевич, вероятно, причастны к хищению более миллиарда гривен. Эти деньги планировалось выделить на нужды украинских военных, а именно на одежду для воинов. Поэтому три компании Гринкевич получили от Минобороны полтора миллиарда гривен для того, чтобы они поставляли одежду для военных.

Напомним, Роман Гринкевич, сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, впервые выступил с заявлением о возможной противоправной деятельности отца в Министерстве обороны. Он заявил, что его семья всегда действовала в рамках действующего законодательства Украины.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.

Правоохранители арестовали имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Его подозревают в хищении денег на нужды бойцов ВСУ.

В Государственном бюро расследований сообщили, что против бизнесмена Игоря Гринкевича есть еще одно производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.