Сплутав усі карти — Лукашенко розповів, куди насправді тікали терористи з ТРЦ Крокус

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Терористи, які влаштували стрілянину у російському концертному залі "Крокус Сіті Холл", тікали у напрямку Брянська. Це місто розташоване неподалік від кордону з Білоруссю.

Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, повідомляє Белта.

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За словами самопроголошеного президента Білорусі, він був на зв'язку з президентом Росії Володимиром Путіним на рівні спецслужб. Зокрема, Білорусь перевела свої правоохоронні органи на посилений режим роботи.

"Ми по самій бойовій ситуації привели в дію свої підрозділи. Зокрема, було задіяно сили МВС, виставлено пости на дорогах, зокрема з Росією, залучалися сили КДБ, Держприкордонкомітету, деякі частини військовослужбовців", — розповів Лукашенко.

Він вважає, що позбавило терористів можливості рухатись у напрямку його країни і змусило змінювати план "втечі" з РФ.

Лукашенко також звернув увагу, що протягом усього часу після теракту білоруська і російська сторони ефективно і злагоджено співпрацювали.

"Та ми добу не спали разом із Путіним! Що вони знають про це? Постійна була взаємодія. Коли треба було сказати, він вийшов і сказав (виступив зі зверненням у зв'язку з терактом. — ред.)", — заявив Лукашенко.

Раніше ми розповідали, що Білорусь, як "друг" країни-агресора Росії, готує нову військову доктрину. Вона передбачатиме тиск на захід в інтересах РФ. Зокрема, йдеться про відмову від заборони на розміщення ядерної зброї.

Підрозділи 19-ї механізованої бригади Збройних Сил Білорусі невдовзі перекинуть у населений пункт Поставського району, що розташований за 16 кілометрів від кордону з Литвою.