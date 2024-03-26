Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Сплутав усі карти — Лукашенко розповів, куди насправді тікали терористи з ТРЦ Крокус arrow

Сплутав усі карти — Лукашенко розповів, куди насправді тікали терористи з ТРЦ Крокус

26 березня 2024 19:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сплутав усі карти — Лукашенко розповів, куди насправді тікали терористи з ТРЦ Крокус
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Терористи, які влаштували стрілянину у російському концертному залі "Крокус Сіті Холл", тікали у напрямку Брянська. Це місто розташоване неподалік від кордону з Білоруссю.

Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, повідомляє Белта.

Читайте також:

Лукашенко висловив свою версію 

За словами самопроголошеного президента Білорусі, він був на зв'язку з президентом Росії Володимиром Путіним на рівні спецслужб. Зокрема, Білорусь перевела свої правоохоронні органи на посилений режим роботи.

"Ми по самій бойовій ситуації привели в дію свої підрозділи. Зокрема, було задіяно сили МВС, виставлено пости на дорогах, зокрема з Росією, залучалися сили КДБ, Держприкордонкомітету, деякі частини військовослужбовців", — розповів Лукашенко.

Він вважає, що позбавило терористів можливості рухатись у напрямку його країни і змусило змінювати план "втечі" з РФ.

Лукашенко також звернув увагу, що протягом усього часу після теракту білоруська і російська сторони ефективно і злагоджено співпрацювали.

"Та ми добу не спали разом із Путіним! Що вони знають про це? Постійна була взаємодія. Коли треба було сказати, він вийшов і сказав (виступив зі зверненням у зв'язку з терактом. — ред.)", — заявив Лукашенко.

Раніше ми розповідали, що Білорусь, як "друг" країни-агресора Росії, готує нову військову доктрину. Вона передбачатиме тиск на захід в інтересах РФ. Зокрема, йдеться про відмову від заборони на розміщення ядерної зброї.

Підрозділи 19-ї механізованої бригади Збройних Сил Білорусі невдовзі перекинуть у населений пункт Поставського району, що розташований за 16 кілометрів від кордону з Литвою.

Білорусь
теракт
Олександр Лукашенко
володимир путін
терористи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК