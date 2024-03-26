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Спутал все карты — Лукашенко рассказал, куда на самом деле бежали террористы из ТРЦ Крокус

26 марта 2024 19:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Спутал все карты — Лукашенко рассказал, куда на самом деле бежали террористы из ТРЦ Крокус
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Террористы, устроившие стрельбу в российском концертном зале "Крокус Сити Холл", бежали в направлении Брянска. Этот город расположен недалеко от границы с Беларусью.

Об этом заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, сообщает Белта.

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По словам самопровозглашенного президента Беларуси, он был в связи с президентом России Владимиром Путиным на уровне спецслужб. В частности, Белоруссия перевела свои правоохранительные органы на усиленный режим работы.

"Мы по самой боевой ситуации привели в действие свои подразделения. В частности, были задействованы силы МВД, выставлены посты на дорогах, в том числе с Россией, привлекались силы КГБ, Госпогранкомитета, некоторые части военнослужащих", — рассказал Лукашенко.

Он считает, что лишило террористов возможности двигаться в направлении его страны и заставило менять план "бегства" из РФ.

Лукашенко также обратил внимание, что в течение всего времени после теракта белорусская и российская стороны эффективно и слаженно сотрудничали.

"Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал (выступил с обращением в связи с терактом. — ред.)", — заявил Лукашенко.

Ранее мы рассказывали, что Беларусь как "друг" страны-агрессора России готовит новую военную доктрину. Она будет предусматривать давление на мероприятие в интересах РФ. В частности, речь идет об отказе от запрета на размещение ядерного оружия.

Подразделения 19-й механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси вскоре перебросят в населенный пункт Поставского района, расположенный в 16 километрах от границы с Литвой.

Беларусь
теракт
Александр Лукашенко
владимир путин
террористы

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