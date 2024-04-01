Спікер Палати представників США розгляне законопроєкт про допомогу Україні — названа дата

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Фото: SHAWN THEW/Pool via REUTERS

Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон заявив, що після канікул планує розглянути законопроєкт про додаткову допомогу Україні. Вихідні триватимуть до 9 квітня. За його словами, допомога включатиме "важливі нововведення".

Про це Майк Джонсон сказав в інтерв'ю програмі "Недільний вечір в Америці з Треєм Гоуді", передає "Голос Америки" у понеділок, 1 квітня.

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Законопроєкт про додаткову допомогу Україні

Джонсон наголосив, що працював над пакетом заходів і планує представити його на розгляд, коли Палата представників збереться.

"Ми представимо новий продукт, але, я думаю, у ньому будуть деякі важливі нововведення", — сказав він.

Як один із прикладів нововведень, Джонсон назвав надання Україні кредиту, а також згадав закон про REPO (угода з продажу цінних паперів, що передбачає їх зворотний викуп). Він надає президенту право заарештовувати російські суверенні активи, які заморожені в США, і передавати їх Україні для використання проти РФ.

"Навіть президент Трамп говорив про концепцію позики, де ми не просто надаємо іноземну допомогу, а встановлюємо з ними такі відносини, за яких вони зможуть повернути їх нам, коли прийде час", — зазначив Джонсон.

Спікер Палати представників Конгресу США також хоче налагодити експорт природного газу, що дасть змогу скоротити доходи Росії від його продажу за кордон.

Водночас Джонсон висловив скарги на труднощі, з якими йому доводиться зіткнутися під час розгляду законопроєкту про надання додаткової допомоги, зважаючи на незначну більшість республіканців у палаті.

"Якщо ми хочемо вжити однопартійних заходів, мені потрібен буквально кожен член партії", — сказав Джонсон.

За його словами, деякі питання повинні вирішуватися обома партіями.

У березні Джонсон сказав республіканським колегам із сенату, що він готовий розробити власний варіант законопроєкту про допомогу Україні, який значно відрізнятиметься від пакета допомоги іноземним державам на суму 95 мільярдів доларів, схваленого сенатом у лютому.

Однак він не уточнив, чи, як і раніше, наполягатиме на тому, щоб пов'язати схвалення допомоги Києву з жорсткою міграційною реформою в США.

Нагадаємо, представник Республіканської партії, член Палати представників Сполучених Штатів Америки Метт Гейтс заявив, що спікер Майк Джонсон шукає шляхи розв'язання проблеми з виділенням допомоги Україні. Він має намір невдовзі винести на розгляд законодавців відповідний законопроєкт.

Також Президент України Володимир Зеленський припустив, що українським захисникам доведеться відступити для захисту своїх позицій на фронті та економії боєприпасів. Ситуацію погіршує відсутність допомоги від Сполучених Штатів Америки.