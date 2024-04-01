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Спикер Палаты представителей США рассмотрит законопроект о помощи Украине — названа дата

1 апреля 2024 11:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спикер Палаты представителей США рассмотрит законопроект о помощи Украине — названа дата
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Фото: SHAWN THEW/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон заявил, что после каникул планирует рассмотреть законопроект о дополнительной помощи Украине. Выходные продлятся до 9 апреля. По его словам, помощь будет включать "важные нововведения".

Об этом Майк Джонсон сказал в интервью программе "Воскресный вечер в Америке с Треем Гоуди", передает "Голос Америки" в понедельник, 1 апреля.

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Законопроект о дополнительной помощи Украине

Джонсон подчеркнул, что работал над пакетом мер и планирует представить его на рассмотрение, когда Палата представителей соберется. 

"Мы представим новый продукт, но, я думаю, в нем будут некоторые важные нововведения", — сказал он.

Как один из примеров нововведений, Джонсон назвал предоставление Украине кредита, а также упомянул закон о REPO (сделка по продаже ценных бумаг, предусматривающая их обратный выкуп). Он предоставляет президенту право арестовывать российские суверенные активы, которые заморожены в США, и передавать их Украине для использования против РФ.

"Даже президент Трамп говорил о концепции займа, где мы не просто предоставляем иностранную помощь, а устанавливаем с ними такие отношения, при которых они смогут вернуть их нам, когда придет время", — отметил Джонсон.

Спикер Палаты представителей Конгресса США также хочет наладить экспорт природного газа, что позволит сократить доходы России от его продажи за границу.

В то же время Джонсон высказал жалобы на трудности, с которыми ему приходится столкнуться при рассмотрении законопроекта о предоставлении дополнительной помощи, учитывая незначительное большинство республиканцев в палате.

"Если мы хотим принять однопартийные меры, мне нужен буквально каждый член партии", — сказал Джонсон.

По его словам, некоторые вопросы должны решаться обеими партиями.

В марте Джонсон сказал республиканским коллегам из сената, что готов разработать собственный вариант законопроекта о помощи Украине, который будет значительно отличаться от пакета помощи иностранным государствам на сумму 95 миллиардов долларов, одобренного сенатом в феврале.

Однако он не уточнил, будет ли по-прежнему настаивать на том, чтобы связать одобрение помощи Киеву с жесткой миграционной реформой в США.

Напомним, представитель Республиканской партии, член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Мэтт Гейтс заявил, что спикер Майк Джонсон ищет пути решения проблемы с выделением помощи Украине. Он намерен вскоре вынести на рассмотрение законодателей соответствующий законопроект.

Также Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что украинским защитникам придется отступить для защиты своих позиций на фронте и экономии боеприпасов. Ситуацию усугубляет отсутствие помощи от Соединенных Штатов Америки.

США
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Украина
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