Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський розповів, що врятує Україну від відступу з позицій arrow

Зеленський розповів, що врятує Україну від відступу з позицій

29 березня 2024 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зеленський розповів, що врятує Україну від відступу з позицій
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський припустив, що українським захисникам доведеться відступити для захисту своїх позицій на фронті та економії боєприпасів. Ситуацію погіршує відсутність допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю американській газеті The Washington Post, оприлюдненому в п'ятницю, 29 березня.

Читайте також:

Що буде з Україною без допомоги США

"Якщо немає підтримки з боку США, це означає, що у нас немає ППО, немає ракет Patriot, немає глушилок для радіоелектронної боротьби, немає 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, відступати, крок за кроком, маленькими кроками... Якщо лінія фронту прорветься, росіяни можуть піти на великі міста", — зазначив президент.

За його словами, Україна наразі шукає спосіб, щоб не вдаватися до відступу. Також український лідер заявив, що без підтримки американського Конгресу стає дедалі відчутнішим брак ракет для ППО.

Крім того, видання згадало про реакцію США на обстріл України російських нафтопереробних заводів, яка не була позитивною. Однак Зеленський стверджує, що лише так можна зупинити російські атаки на енергосистему України.

Нагадаємо, що за словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін має на меті повністю зруйнувати Україну. Однак президент вказав, що зможе цьому запобігти.

Також ми повідомляли, що Зеленський розповів, що потрібно для посилення України. Адже, за його словами, Україна ще не настільки сильна, як може бути.

США
зброя
ЗСУ
військова допомога
боєприпаси
ППО
допомога
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом