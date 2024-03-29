Зеленський розповів, що врятує Україну від відступу з позицій

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський припустив, що українським захисникам доведеться відступити для захисту своїх позицій на фронті та економії боєприпасів. Ситуацію погіршує відсутність допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю американській газеті The Washington Post, оприлюдненому в п'ятницю, 29 березня.

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"Якщо немає підтримки з боку США, це означає, що у нас немає ППО, немає ракет Patriot, немає глушилок для радіоелектронної боротьби, немає 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, відступати, крок за кроком, маленькими кроками... Якщо лінія фронту прорветься, росіяни можуть піти на великі міста", — зазначив президент.

За його словами, Україна наразі шукає спосіб, щоб не вдаватися до відступу. Також український лідер заявив, що без підтримки американського Конгресу стає дедалі відчутнішим брак ракет для ППО.

Крім того, видання згадало про реакцію США на обстріл України російських нафтопереробних заводів, яка не була позитивною. Однак Зеленський стверджує, що лише так можна зупинити російські атаки на енергосистему України.

Нагадаємо, що за словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін має на меті повністю зруйнувати Україну. Однак президент вказав, що зможе цьому запобігти.

Також ми повідомляли, що Зеленський розповів, що потрібно для посилення України. Адже, за його словами, Україна ще не настільки сильна, як може бути.