Зеленський відповів, без чого Україна програє у війні з Росією

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін має на меті повністю зруйнувати Україну. Саме тому без допомоги Сполучених Штатів Америки наша держава буде втрачати території і в кінцевому результаті програє у війні.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для CBS News. оприлюдненому в четвер, 28 березня.

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На запитання, чи програє Україна у війні проти Росії, якщо США не допомагатимуть, український лідер відповів стверджувально.

"Це правда. Ми програємо. Не за один день. Звичайно, ми втратимо якісь наші території. Для нас це буде великим викликом, як це все повертати. Для нас це великі жертви. Повертати території — це втрачати людей. Люди, якщо чесно, важливіші", — зазначив Зеленський.

За його словами, Путін має намір повністю знищити Україну — як територію, так і громадян.

"Він же не визнає, що ми існуємо. Для нього ми сателіт РФ. Зараз ми. Потім Казахстан, країни Балтії, потім Польща. Потім Німеччина", — додав президент.

Допомога Україні від Сполучених Штатів

Нагадаємо, що Конгрес США не поспішає ухвалювати новий пакет допомоги Україні. Попри те, що нещодавно спікер Майк Джонсон пообіцяв винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після католицького Великодня 31 березня, однак йдеться саме про законопроєкт від республіканців з Палати представників, а не сенатський.

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