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Зеленський відповів, без чого Україна програє у війні з Росією

29 березня 2024 00:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зеленський відповів, без чого Україна програє у війні з Росією
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін має на меті повністю зруйнувати Україну. Саме тому без допомоги Сполучених Штатів Америки наша держава буде втрачати території і в кінцевому результаті програє у війні.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для CBS News. оприлюдненому в четвер, 28 березня.

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Зеленський про важливість допомоги від США

На запитання, чи програє Україна у війні проти Росії, якщо США не допомагатимуть, український лідер відповів стверджувально.

"Це правда. Ми програємо. Не за один день. Звичайно, ми втратимо якісь наші території. Для нас це буде великим викликом, як це все повертати. Для нас це великі жертви. Повертати території — це втрачати людей. Люди, якщо чесно, важливіші", — зазначив Зеленський.

За його словами, Путін має намір повністю знищити Україну — як територію, так і громадян.

"Він же не визнає, що ми існуємо. Для нього ми сателіт РФ. Зараз ми. Потім Казахстан, країни Балтії, потім Польща. Потім Німеччина", — додав президент.

Допомога Україні від Сполучених Штатів

Нагадаємо, що Конгрес США не поспішає ухвалювати новий пакет допомоги Україні. Попри те, що нещодавно спікер Майк Джонсон пообіцяв винести на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні після католицького Великодня 31 березня, однак йдеться саме про законопроєкт від республіканців з Палати представників, а не сенатський.

Також ми писали, що західні союзники України вже достатньо довгий відрізок часу не поспішають надавати Україні необхідну військову допомогу. Експерти пояснили, чим це зумовлено.

Володимир Зеленський
США
зброя
військова допомога
Україна
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допомога
війна в Україні
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