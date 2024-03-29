Зеленский ответил, без чего Украина проигрывает в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин преследует цель полностью разрушить Украину. Именно поэтому без помощи Соединенных Штатов Америки наше государство будет терять территорию и в конечном итоге проигрывает в войне.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью для CBS News. обнародованном в четверг, 28 марта.

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На вопрос, проиграет ли Украина в войне против России, если США не будут помогать, украинский лидер ответил утвердительно.

"Это правда. Мы проигрываем. Не за один день. Конечно, мы потеряем какие-то наши территории. Для нас это будет большим вызовом, как это все возвращать. Для нас это большие жертвы. Возвращать территории — это терять людей. Люди, если честно, более важные", — отметил Зеленский.

По его словам, Путин намерен полностью уничтожить Украину — как территорию, так и граждан.

"Он же не признает, что мы существуем. Для него мы сателлит РФ. Сейчас мы. Затем Казахстан, страны Балтии, потом Польша. Затем Германия", — добавил президент.

Помощь Украине от Соединенных Штатов

Напомним, что Конгресс США не спешит принимать новый пакет помощи Украине. Несмотря на то, что недавно спикер Майк Джонсон пообещал вынести на голосование законопроект о помощи Украине после католической Пасхи 31 марта, однако речь идет именно о законопроекте от республиканцев из Палаты представителей, а не сенатском.

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