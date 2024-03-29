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Зеленский рассказал, что спасет Украину от отступления с позиций

29 марта 2024 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский рассказал, что спасет Украину от отступления с позиций
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что украинским защитникам придется отступить для защиты своих позиций на фронте и экономии боеприпасов. Ситуацию усугубляет отсутствие помощи от Соединенных Штатов Америки.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью американской газете The Washington Post, обнародованном в пятницу, 29 марта.

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"Если нет поддержки со стороны США, это значит, что у нас нет ПВО, нет ракет Patriot, нет глушилок для радиоэлектронной борьбы, нет 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это значит, что мы будем возвращаться, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами ... Если линия фронта прорвется, россияне могут пойти на большие города", — отметил президент.

По его словам, Украина ищет способ, чтобы не прибегать к отступлению. Также украинский лидер заявил, что без поддержки американского Конгресса становится все более ощутимой нехватка ракет для ПВО.

Кроме того, издание упомянуло о реакции США на обстрел Украины российских нефтеперерабатывающих заводов, которая не была положительной. Однако Зеленский утверждает, что только так можно остановить российские атаки на энергосистему Украины.

Напомним, что по словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин преследует цель полностью разрушить Украину. Однако президент указал, что сможет это предотвратить.

Также мы сообщали, что Зеленский рассказал, что нужно для усиления Украины. Ведь, по его словам, Украина еще не столь сильна, как может быть.

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