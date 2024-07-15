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Спецслужби розкрили подробиці про стрільця, що скоїв замах на Дональда Трампа

15 липня 2024 07:02
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
З'явились подробиці про людини, яка стріляла в Дональда Трампа
Дональд Трамп у перші хвилини після замаху. Фото: The New York Times
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Журналісти зв'язалися з представниками ФБР, які розповіли, що зараз займаються з'ясуванням мотивів Томаса Метью Крукса, що стріляв у Дональда Трампа під час зустрічі з виборцями у Пенсильванії. Поки у спецслужб немає даних, що Крукс діяв в рамках якогось масштабного заколоту чи змови. 

Про це у неділю, 14 липня, повідомляє The New York Times

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Що саме розповіли у ФБР про стрільця

За словами представників відомства, поки розслідування вказує на те, що стрілець діяв сам, але агенти продовжують "проводити логічне розслідування, щоб визначити, чи були учасники змови, пов’язані з цією атакою".

ФБР підтвердили, що батько стрільця законно придбав напівавтоматичну гвинтівку типу AR-15, з якої лунали постріли. Але поки що не зрозуміло, чи батько дав синові зброю, чи син взяв її без дозволу.

Що ще відомо про Томаса Метью Крукса

Представники ФБР заявили, що Крукс, якого ліквідували снайпери поліції після пострілів, не страждав на психічні захворювання.

Він, схоже, не залишив після себе жодної письмової заяви, яка могла б легко пояснити його мотивацію.

З'ясувалося, що Крукс зареєструвався для голосування як республіканець, але він також пожертвував 15 доларів групі, пов’язаній з демократами.

Крукс працював у будинку для людей похилого віку, а також здобув ступінь інженера в громадському коледжі. Він любив грати в шахи та відеоігри та вчився кодувати. 

Цікаво, що злочинець потрапив у рекламу компанії BlackRock, що займається управлінням активами. Рекламу знімали у школі, і Крукс двічі протягом 30-секундного ролика з'являється у кадрі. Тепер цю рекламу компанія зняла з етеру. 

Тим часом прибічники Трампа звинувачують поліцію у бездіяльності. Кажуть, що антиснайперський підрозділ 42 секунди спостерігав за стрільцем і нічого не зробив.

Також стало відомо, що після замаху рейтинг Дональда Трампа значно виріс. 

США ФБР Дональд Трамп замах снайпер

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