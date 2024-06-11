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Сьома річниця безвізу між Україною та ЄС — як приймали історичне рішення

11 червня 2024 17:47
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Сім років тому Україна домоглася безвізового режиму з Європейським Союзом
Європарламент підтримує безвіз для України, 2017 року. Фото: BBC
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Сім років тому Україна домоглася безвізового режиму з Європейським Союзом. Тоді Європарламент 521 голосом "за" надав Україні безвіз.

Як це відбувалося — згадує редакція Новини.LIVE.

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Як приймали рішення про безвізовий режим між Україною і ЄС

Спершу Європейський парламент 6 квітня 2017 року підтримав скасування короткострокових шенгенських віз для українців. 

За відповідне рішення проголосувала більшість європейських депутатів — 521 (75 — проти, 36 — утримались).

Пізніше, 26 квітня, питання безвізу для України розглянув Комітет постійних представників (COREPER) і потім — Рада міністрів ЄС.

В результаті історичний документ про безвізовий режим України з ЄС підписали у французькому Страсбурзі 17 травня 2017 року.

11 червня того ж року безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом набув чинності. Українці отримали можливість вільно подорожувати до країн ЄС і деяких окремих членів Шенгенської зони. Для цього потрібен лише біометричний паспорт.

Поїздки без віз

Право на безвізові поїздки до ЄС мають власники біометричних закордонних паспортів.

Подорожувати можна буде:

— на 90 днів щопівроку;

— без права роботи;

— до всіх країн ЄС, за винятком Великої Британії та Ірландії.

Водночас українці можуть їздити без віз до чотирьох країн, що не належать до ЄС, проте є членами Шенгенської зони — Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Разом з тим після запровадження безвізового режиму громадянам України потрібно надавати на вимогу митників низку документів, щоб "довести належний матеріальний стан та мету подорожі".

Мільйони українців встигли скористатися безвізом до ковіду та повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року безвізовий допоміг врятувати життя багатьох людей, коли Європа прийняла і прихистила наших людей.

Нагадаємо, станом на сьогодні Україна виконала все, що потрібно для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський 

7 червня Європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Таким чином, наша країна наблизилася на ще один крок до євроінтеграції.

Крім того, Європейський Союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів Російської Федерації. Вже цього року Україна може отримати 3 млрд євро.

Європарламент
ЄС
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Європейський союз

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