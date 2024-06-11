Европарламент поддерживает безвиз для Украины, 2017 года. Фото: BBC

Семь лет назад Украина добилась безвизового режима с Европейским Союзом. Тогда Европарламент 521 голосом "за" предоставил Украине безвиз.

Как это происходило — вспоминает редакция Новини.LIVE.

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Как принимали решение о безвизовом режиме между Украиной и ЕС

Сначала Европейский парламент 6 апреля 2017 года поддержал отмену краткосрочных шенгенских виз для украинцев.

За соответствующее решение проголосовало большинство европейских депутатов — 521 (75 — против, 36 — воздержались).

Позже, 26 апреля, вопрос безвиза для Украины рассмотрел Комитет постоянных представителей (COREPER), а затем Совет министров ЕС.

В результате исторический документ о безвизовом режиме Украины с ЕС был подписан во французском Страсбурге 17 мая 2017 года.

11 июня того же года безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом вступил в силу. Украинцы получили возможность свободно путешествовать в страны ЕС и некоторые отдельные члены Шенгенской зоны. Для этого требуется только биометрический паспорт.

Поездки без виз

Право на безвизовые поездки в ЕС имеют обладатели биометрических загранпаспортов.

Путешествовать можно:

— на 90 дней каждые полгода;

— без права работы;

— во все страны ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии.

В то же время украинцы могут ездить без виз в четыре страны, которые не принадлежат к ЕС, однако являются членами Шенгенской зоны — Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Вместе с тем после введения безвизового режима гражданам Украины нужно предоставлять по требованию таможенников ряд документов, чтобы "доказать надлежащее материальное состояние и цель путешествия".

Миллионы украинцев успели воспользоваться безвизом до ковида и полномасштабного вторжения. После 24 февраля 2022 года безвиз помог спасти жизнь многих людей, когда Европа приняла и приютила наших людей.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день Украина выполнила все, что нужно для переговоров о членстве в Европейском Союзе. Переговорная рамка должна быть утверждена в июне. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский

7 июня Европейская комиссия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Таким образом, наша страна приблизилась на еще один шаг к евроинтеграции.

Кроме того, Европейский Союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов Российской Федерации. Уже в этом году Украина может получить 3 млрд евро.