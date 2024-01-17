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Сьогодні Німеччина буде говорити про відправку ракет Taurus для України, — Bild

17 січня 2024 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сьогодні Німеччина буде говорити про відправку ракет Taurus для України, — Bild
Літак німецьких ВПС із ракетою Taurus. Фото: MBDA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 17 січня, німецький парламент голосуватиме за надання Україні ракет Taurus. Вони призначені для знищення добре захищених об’єктів на великій відстані.

Про це повідомляє Bild.

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Найбільша опозиційна парламентська група ХДС/ХСС хоче внести до Бундестагу пропозицію щодо відповідної резолюції, повідомив лідер парламентської групи Фрідріх Мерц.

Ракети Taurus призначені для знищення захищених об'єктів на великій відстані. Україна давно просить про їх передачу, однак канцлер Німеччини Олаф Шольц, побоюючись ескалації війни, відмовляє.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Штольц розповів, що Німеччина планує витратити на військову допомогу Україні в 2024 році сім мільярдів євро.

Також ми писали, що у Міноборони Німеччини відреагували на плани НАТО з відбиття можливого нападу Росії. Там заявили, що це є частиною повсякденної військової справи.

Додамо, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що Німеччина повинна поставити Україні крилаті ракети Taurus. На його думку, це дасть українцям можливість відбитися від російських масованих атак.

Німеччина
військова допомога
Україна
Олаф Шольц
ракети

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