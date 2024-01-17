Сегодня Германия будет говорить об отправке ракет Taurus для Украины, — Bild

Самолет германских ВВС с ракетой Taurus. Фото: MBDA

Сегодня, 17 января, немецкий парламент будет голосовать за предоставление Украине ракет Taurus. Они предназначены для уничтожения хорошо защищенных объектов на большом расстоянии.

Об этом сообщает Bild.

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Taurus для Украины

Самая большая оппозиционная парламентская группа ХДС/ХСС хочет внести в Бундестаг предложение по соответствующей резолюции, сообщил лидер парламентской группы Фридрих Мерц.

Ракеты Taurus предназначены для уничтожения защищенных объектов на большом расстоянии. Украина давно просит об их передаче, однако канцлер Германии Олаф Шольц, опасаясь эскалации войны, отказывает.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц 16 января провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Штольц рассказал, что Германия планирует потратить на военную помощь Украине в 2024 году семь миллиардов евро.

Также мы писали, что в Минобороны Германии отреагировали на планы НАТО по отражению возможного нападения России. Там заявили, что это часть повседневного военного дела.

Добавим, премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Германия должна поставить Украине крылатые ракеты Taurus. По его мнению, это позволит украинцам отбиться от российских массированных атак.