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Сняться кошмари — Залужний заінтригував українців новим дописом

16 червня 2024 14:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Залужний опублікував інтригуючий допис у Facebook
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який наразі продовжує підготовку для роботи послом у Великій Британії, зробив новий допис. Він опублікував фото, згенероване штучним інтелектом, та заінтригував українців підписом.

Допис Валерій Залужений опублікував у Facebook.

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Новий допис Залужного

Колишній головком ЗСУ опублікував зображення хаскі у горах. Ймовірно, фото створено за допомогою ШІ. 

"Кожному поколінню сняться свої кошмари", — написав Залужний.

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Допис Залужного. Фото: скриншот 

Він не пояснив, що мав на увазі, однак своїми відповідями у коментарях заінтригував ще більше.

"Що вам снилося?" — питали користувачі.

"Не мені", — Залужний.

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Коментарі під дописом Залужного. Фото: скриншот

Коментар також залишив адвокат та військовий Масі Найєм, який розповів про свій сон.

"Сьогодні снилось що вбив двох людей і готувався, що поліція буде затримувати. Прокинувся із щастям, що це був лише сон", — написав він.

Люди у коментарях пишуть:

  • Після темної ночі завжди приходить світанок, і кошмари щезають;
  • ці кошмари кожного дня і ночі. Боже, дай нам сили все витримати і не збожеволіти!;
  • після Перемоги вже виспимось досхочу;
  • кожне покоління має шанс їх побороти;
  • ці нам будуть снитись до кінця життя;
  • прийде ранок і згинуть усі кошмари.

Нагадаємо, Залужний майже завершив підготовку до початку дипломатичної роботи у Великій Британії. В цій країні він буде виконувати обов'язки посла. 

Раніше Залужний зачарував світлиною з дружиною. Він сколихнув мережу дописом.

Україна
соцмережі
Facebook
штучний інтелект
Валерій Залужний
ЗСУ

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