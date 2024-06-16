Залужний опублікував інтригуючий допис у Facebook

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб ЗСУ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який наразі продовжує підготовку для роботи послом у Великій Британії, зробив новий допис. Він опублікував фото, згенероване штучним інтелектом, та заінтригував українців підписом.

Допис Валерій Залужений опублікував у Facebook.

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Колишній головком ЗСУ опублікував зображення хаскі у горах. Ймовірно, фото створено за допомогою ШІ.

"Кожному поколінню сняться свої кошмари", — написав Залужний.

Допис Залужного. Фото: скриншот

Він не пояснив, що мав на увазі, однак своїми відповідями у коментарях заінтригував ще більше.

"Що вам снилося?" — питали користувачі.

"Не мені", — Залужний.

Коментарі під дописом Залужного. Фото: скриншот

Коментар також залишив адвокат та військовий Масі Найєм, який розповів про свій сон.

"Сьогодні снилось що вбив двох людей і готувався, що поліція буде затримувати. Прокинувся із щастям, що це був лише сон", — написав він.

Люди у коментарях пишуть:

Після темної ночі завжди приходить світанок, і кошмари щезають;

ці кошмари кожного дня і ночі. Боже, дай нам сили все витримати і не збожеволіти!;

після Перемоги вже виспимось досхочу;

кожне покоління має шанс їх побороти;

ці нам будуть снитись до кінця життя;

прийде ранок і згинуть усі кошмари.

Нагадаємо, Залужний майже завершив підготовку до початку дипломатичної роботи у Великій Британії. В цій країні він буде виконувати обов'язки посла.

Раніше Залужний зачарував світлиною з дружиною. Він сколихнув мережу дописом.