Залужний опублікував інтригуючий допис у Facebook

Сняться кошмари — Залужний заінтригував українців новим дописом
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який наразі продовжує підготовку для роботи послом у Великій Британії, зробив новий допис. Він опублікував фото, згенероване штучним інтелектом, та заінтригував українців підписом.
Допис Валерій Залужений опублікував у Facebook.
Новий допис Залужного
Колишній головком ЗСУ опублікував зображення хаскі у горах. Ймовірно, фото створено за допомогою ШІ.
"Кожному поколінню сняться свої кошмари", — написав Залужний.
Він не пояснив, що мав на увазі, однак своїми відповідями у коментарях заінтригував ще більше.
"Що вам снилося?" — питали користувачі.
"Не мені", — Залужний.
Коментар також залишив адвокат та військовий Масі Найєм, який розповів про свій сон.
"Сьогодні снилось що вбив двох людей і готувався, що поліція буде затримувати. Прокинувся із щастям, що це був лише сон", — написав він.
Люди у коментарях пишуть:
- Після темної ночі завжди приходить світанок, і кошмари щезають;
- ці кошмари кожного дня і ночі. Боже, дай нам сили все витримати і не збожеволіти!;
- після Перемоги вже виспимось досхочу;
- кожне покоління має шанс їх побороти;
- ці нам будуть снитись до кінця життя;
- прийде ранок і згинуть усі кошмари.
Нагадаємо, Залужний майже завершив підготовку до початку дипломатичної роботи у Великій Британії. В цій країні він буде виконувати обов'язки посла.
Раніше Залужний зачарував світлиною з дружиною. Він сколихнув мережу дописом.
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