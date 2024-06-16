Залужный опубликовал интригующий пост в Facebook

Снятся кошмары — Залужный заинтриговал украинцев новым постом
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который продолжает подготовку для работы послом в Великобритании, сделал новый пост. Он опубликовал фото, созданное искусственным интеллектом, и заинтриговал украинцев подписью.
Пост Валерий Залуженный опубликовал в Facebook.
Новый пост Залужного
Бывший главком ВСУ опубликовал изображение хаски в горах. Вероятно, фото создано с помощью ИИ.
"Каждому поколению снятся свои кошмары", — написал Залужный.
Он не объяснил, что имел в виду, однако своими ответами в комментариях заинтриговал еще больше.
"Что вам снилось?" — спрашивали пользователи.
"Не мне", — Залужный.
Комментарий также оставил адвокат и военный Маси Найем, рассказавший о своем сне.
"Сегодня снилось, что убил двух человек и готовился, что полиция будет задерживать. Проснулся со счастьем, что это был только сон", — написал он.
Люди в комментариях пишут:
- После темной ночи всегда приходит рассвет, и кошмары исчезают;
- эти кошмары каждый день и ночь. Боже, дай нам силы все выдержать и не сойти с ума!;
- после Победы уже выспимся вдоволь;
- каждое поколение имеет шанс их побороть;
- эти нам будут сниться до конца жизни;
- придет утро и погибнут все кошмары.
Напомним, Залужный почти завершил подготовку к началу дипломатической работы в Великобритании. В этой стране он будет исполнять обязанности посла.
Ранее Залужный очаровал фотографией с женой. Он всколыхнул сеть постом.
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