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Снятся кошмары — Залужный заинтриговал украинцев новым постом

16 июня 2024 14:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Залужный опубликовал интригующий пост в Facebook
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который продолжает подготовку для работы послом в Великобритании, сделал новый пост. Он опубликовал фото, созданное искусственным интеллектом, и заинтриговал украинцев подписью.

Пост Валерий Залуженный опубликовал в Facebook.

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Новый пост Залужного

Бывший главком ВСУ опубликовал изображение хаски в горах. Вероятно, фото создано с помощью ИИ.

"Каждому поколению снятся свои кошмары", — написал Залужный.

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Пост Залужного. Фото: скриншот

Он не объяснил, что имел в виду, однако своими ответами в комментариях заинтриговал еще больше.

"Что вам снилось?" — спрашивали пользователи.

"Не мне", — Залужный.

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Комментарии под постом Залужного. Фото: скриншот

Комментарий также оставил адвокат и военный Маси Найем, рассказавший о своем сне.

"Сегодня снилось, что убил двух человек и готовился, что полиция будет задерживать. Проснулся со счастьем, что это был только сон", — написал он.

Люди в комментариях пишут:

  • После темной ночи всегда приходит рассвет, и кошмары исчезают;
  • эти кошмары каждый день и ночь. Боже, дай нам силы все выдержать и не сойти с ума!;
  • после Победы уже выспимся вдоволь;
  • каждое поколение имеет шанс их побороть;
  • эти нам будут сниться до конца жизни;
  • придет утро и погибнут все кошмары.

Напомним, Залужный почти завершил подготовку к началу дипломатической работы в Великобритании. В этой стране он будет исполнять обязанности посла.

Ранее Залужный очаровал фотографией с женой. Он всколыхнул сеть постом.

Украина
соцсети
Facebook
искусственный интеллект
Валерий Залужный
ВСУ

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