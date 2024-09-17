Повені в Європі — загинуло щонайменше 17 людей

Сильні повені у Чехії. Фото: REUTERS/David W Cerny

Внаслідок шторму "Борис", який спричинив сильні повені у Центральній та Східній Європі, кількість жертв зросла до 17 людей. Вода й надалі шириться країнами, зокрема, Польщею, там евакуюють людей.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Зливи та повені в Європі

Зазначається, що Австрія, Польща, Чехія та Угорщина постраждали найбільше від сильних опадів. Уряд Польщі оголосив надзвичайний стан після того, як кілька днів дощі залляли південно-західні регіони країни.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Дональд Туск у понеділок, 16 вересня, оголосив, що уряд виділив 260 мільйонів доларів (1 мільярд злотих) екстреної допомоги для найбільш постраждалих регіонів. Наразі в країні відомо про трьох загиблих.

Також відомо, що повені продовжують ширитися країною, там вже затопило кілька вулиць міста Левін-Бжеський. Мер міста Артур Котара закликав мешканців евакуюватися.

Наслідки повені у Польщі. Фото: REUTERS

У Чехії через стихійні явища тисячі жителів залишилися без гарячої води та електрики. Крім того, загинуло четверо людей. А в Румунії за останні кілька днів загинули семеро людей. Також загиблі є і в Австрії, серед них рятувальник, та чоловіки віком 70 і 80 років.

Наслідки повені у Румунії. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu