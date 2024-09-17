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Смертоносні повені у Європі — кількість жертв знову зросла

17 вересня 2024 12:37
Катерина Османська - Редактор
Повені в Європі — загинуло щонайменше 17 людей
Сильні повені у Чехії. Фото: REUTERS/David W Cerny
Катерина Османська - Редактор

Внаслідок шторму "Борис", який спричинив сильні повені у Центральній та Східній Європі, кількість жертв зросла до 17 людей. Вода й надалі шириться країнами, зокрема, Польщею, там евакуюють людей.

Про це повідомляє CNN

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Зазначається, що Австрія, Польща, Чехія та Угорщина постраждали найбільше від сильних опадів. Уряд Польщі оголосив надзвичайний стан після того, як кілька днів дощі залляли південно-західні регіони країни.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Дональд Туск у понеділок, 16 вересня, оголосив, що уряд виділив 260 мільйонів доларів (1 мільярд злотих) екстреної допомоги для найбільш постраждалих регіонів. Наразі в країні відомо про трьох загиблих. 

Також відомо, що повені продовжують ширитися країною, там вже затопило кілька вулиць міста Левін-Бжеський. Мер міста Артур Котара закликав мешканців евакуюватися.

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Наслідки повені у Польщі. Фото: REUTERS

У Чехії через стихійні явища тисячі жителів залишилися без гарячої води та електрики. Крім того, загинуло четверо людей. А в Румунії за останні кілька днів загинули семеро людей. Також загиблі є і в Австрії, серед них рятувальник, та чоловіки віком 70 і 80 років. 

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Наслідки повені у Румунії. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
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Наслідки повені у Чехії. Фото: REUTERS/David W Cerny 

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