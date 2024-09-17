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Смертоносные наводнения в Европе — количество жертв снова возросло

17 сентября 2024 12:37
Катерина Османская - Редактор
Наводнения в Европе — погибли по меньшей мере 17 человек
Сильные наводнения в Чехии. Фото: REUTERS/David W Cerny
Катерина Османская - Редактор

В результате шторма "Борис", повлекшего сильные наводнения в Центральной и Восточной Европе, количество жертв возросло до 17 человек. Вода и дальше распространяется по странам, в частности, Польше, там эвакуируют людей.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что Австрия, Польша, Чехия и Венгрия пострадали больше всего от сильных осадков. Правительство Польши объявило чрезвычайное положение после того, как несколько дней дожди заливали юго-западные регионы страны. 

В связи с этим премьер-министр Дональд Туск в понедельник, 16 сентября, объявил, что правительство выделило 260 миллионов долларов (1 миллиард злотых) экстренной помощи для наиболее пострадавших регионов. В настоящее время в стране известно о трех погибших.

Также известно, что наводнения продолжают распространяться по стране, там уже затопило несколько улиц города Левин-Бжеский. Мэр города Артур Котара призвал жителей эвакуироваться.

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Последствия наводнения в Польше. Фото: REUTERS

В Чехии из-за стихийных явлений тысячи жителей остались без горячей воды и электричества. Кроме того, погибли четыре человека. А в Румынии за последние несколько дней погибли семь человек. Также погибшие есть и в Австрии, среди них спасатель, и мужчины в возрасте 70 и 80 лет.

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Последствия наводнения в Румынии. Фото: REUTERS/Andreea Campeanu
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Последствия наводнения в Чехии. Фото: REUTERS/David W Cerny

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