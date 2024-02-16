Смерть Олексія Навального 16 лютого — в яких стосунках він був з Путіним

Російський опозиційний політик Олексій Навальний у в'язниці. Фото: АР

Російський опозиційний політик Олексій Навальний був затриманий та відправлений до колонії ще 2021 року. Російський диктатор Володимир Путін боявся опозиціонера, адже він мав "негативний" для Кремля вплив на росіян перед президентськими виборами ще чотири роки тому.

Новини.LIVE зібрали інформацію про стосунки між Навальним та Путіним.

Як Навальний заважав Путіну

Ще 2021 року Навальний опублікував двогодинний фільм про розкішний палац на чорноморському узбережжі, який, як він стверджує, належить президенту Росії Володимиру Путіну і фінансується людьми з його оточення.

У цьому фільмі детально розповідається про корупцію та усі схеми російського диктатора. За оцінками фільму, будівництво палацу та маєтку для Путіна, розташованого поблизу Геленджику в Краснодарському краї Росії, коштувало понад 100 млрд руб (це близько 1,36 млрд доларів).

Загалом фільм переглянули майже 130 мільйонів користувачів. Зазначимо, що населення Росії становить 144 млн людей.

Кремлівська пропагандистська влада не залишила поза увагою таке детальне розслідування опозиціонера. Вже 17 січня, коли Олексій Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прибув літаком авіакомпанії "Побєда" до Москви після лікування з Німеччини від "загадкового" отруєння, він був заарештований. Внаслідок обстежень та лікування німецький уряд заявив, що в організмі Олексія Навального виявили сліди отрути з групи "Новачок". Йдеться про отруйні речовини нервово-паралітичної дії, над якими працювали лабораторії СРСР та Російської Федерації.

Навальний під час лікування у Німеччині. Фото: Instagram, Navalny

Тоді опозиціонера затримали прямо в аеропорту та відвезли до УВС Хімки.Згодом його засудили на два роки та вісім місяців ув'язнення у справах про "наклеп на ветерана" та "Ів Роше".

Вже у 2022 році термін засудження збільшився до дев'яти років колонії, а у 2023 році його засудили ще на 19 років ув'язнення в колонії суворого режиму за "екстремізм".

Олексій Навальний у в'язниці. Фото: TASS

Соратники Навального, багато правозахисних та політичних організацій були переконані, що його судять за протистояння владі, попри те, що Кремль заперечує це та заявляє, що не втручається у кримінальні справи. Попри усі фейкові запевняння російської влади, Олексій Навальний був серйозною загрозою для президентських виборів у Росії 2020 року та замахом на повалення диктатури.

До того, упродовж попередніх років опозиціонер звинувачував Путіна у тоталітаризмі, "псевдоконсерватизмі" та брехні.

Як світ відстоював Навального

У квітні 2023 року 128 митців світу звернулися до Путіна із закликом звільнити опозиціонера Навального з колонії та надати йому екстрену медичну допомогу.

Із закликом до верхівки Кремля звернулися:

танцюрист Михайло Баришніков,

письменниця Джоан Роулінг,

нобелівські лауреати з літератури Орхан Памук, Герта Мюллер, Ольга Токарчук, Світлана Алексієвич, Маріо Варгас Льоса та Джон Кутзеє,

художник Арт Шпігельман,

драматург Том Стоппард,

колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона,

режисер Джей Джей Абрамс,

колишній духовний глава Англіканської церкви Роуен Вільямс,

журналістка Енн Епплбаум та інші.

"Навальний відбуває тюремне увʼязнення за звинуваченнями, які ніколи не були б прийняті жодним незалежним справедливим судом. Ми підтримуємо заклик уряду Німеччини, влади США та Євросоюзу, які вимагають його негайного звільнення. Це у Ваших силах", — йдеться в тексті звернення.

Однак навіть звернення такого світового масштабу ніяк не вплинули на рішення Путіна, а у грудні 2023 року Навальний взагалі на два тижні зник з виправної колонії строгого режиму ІЧ-6 Мелехово у Володимирській області. Це зникнення стало найтривалішим за час його ув’язнення із січня 2021 року.

Олексій Навальний у в'язниці. Фото: росЗМІ

Раніше, під час етапування Навального, зв’язок із ним зникав щонайбільше на три дні. Соратники опозиціонера побоюються за його безпеку, вони розгорнули у соцмережах кампанію під гаслом "Де Навальний?".

Зникнення Навального практично збіглося за часом з офіційним початком виборчої кампанії у Росії. У день оголошення дати виборів, 7 грудня, у соцмережах від імені Навального з’явилися рекомендації до прихильників опозиціонера, як поводитися на виборах. Навальний закликав їх агітувати проти Володимира Путіна і голосувати за будь-якого кандидата, окрім чинного президента Росії.

Смерть Навального — які причини називають в Росії

Інформація про те, що Олексій Навальний помер, з'явилася 16 лютого. Спершу Федеральна служба виконання покарань заявила, що наразі причини смерті встановлюється. Зовсім незадовго російські пропагандисти оголосили, що причина смерті опозиціонера — відірвання тромбу. Однак є й третя версія — смерть одразу після прогулянки на свіжому повітрі.

Скриншот допису служби РФ

Однак наразі у команди Навального немає підтверджень його смерті. Востаннє його бачили у середу, 14 лютого. Адвокат опозиціонера зараз вилітає в Харп, щоб потрапити у колонію.

На смерть Навального відреагував і речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну повідомили про ситуацію.

"Повинні медики з'ясувати. ФСВП займається всіма перевірками, тут особливих доручень не потрібно", — сказав Пєсков.

Реакція світу на смерть Навального

Керівник Офісу Президент Андрій Єрмак після інформації про смерть Олексія Навального заявив, що для Путіна життя росіян — це ніщо.

"Всі, хто закликає до перемовин, мають зрозуміти, що вірити йому не можна. Єдина мова, яку він розуміє, — сила", — додав Єрмак.

На трагічну подію також відреагував канцлер ФРН Олаф Шольц на пресконференції у Берліні.

"Ми виходимо з того, що Навальний помер, і це нас дуже пригнічує. Я зустрічався з ним в Берліні, коли він лікувався від наслідків отруєння. Спілкувався з ним про відвагу, якої потребувало його рішення повернутися в Росію, і він заплатив за це своїм життям", — сказав Шольц.

Свої співчуття висловив і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

"Це жахлива новина. Як найзапекліший захисник російської демократії, Олексій Навальний демонстрував неймовірну мужність протягом усього свого життя. Мої думки з його дружиною і народом Росії, для якого це величезна трагедія", — написав він.

This is terrible news. As the fiercest advocate for Russian democracy, Alexei Navalny demonstrated incredible courage throughout his life.



My thoughts are with his wife and the people of Russia, for whom this is a huge tragedy. https://t.co/AQvQQW5GBh — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 16, 2024

Із сумом написала про смерть опозиціонера і голова Європарламенту Роберта Мецола. За її словами, "світ втратив борця, чия мужність відгукуватиметься у поколіннях".

The world has lost a fighter whose courage will echo through generations.



Horrified by the death of Sakharov Prize laureate Alexei Navalny.



Russia took his freedom & his life, but not his dignity.



His struggle for democracy lives on.



Our thoughts are with his wife & children. pic.twitter.com/JMSAkLpb0T — Roberta Metsola (@EP_President) February 16, 2024

Нагадаємо, у мережі опублікували останнє відео опозиціонера перед смертю. Він виступав у суді по відеозв'язку вчора, 15 лютого.