Смерть Алексея Навального 16 февраля – в каких отношениях он был с Путиным

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в тюрьме. Фото: АР

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный был задержан и отправлен в колонию еще в 2021 году. Российский диктатор Владимир Путин боялся оппозиционера, ведь он оказал "негативное" для Кремля влияние на россиян перед президентскими выборами еще четыре года назад.

Новини.LIVE собрали информацию об отношениях между Навальным и Путиным.

Как Навальный мешал Путину

Еще в 2021 году Навальный опубликовал двухчасовой фильм о роскошном дворце на черноморском побережье, который, как он утверждает, принадлежит президенту России Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения.

В этом фильме подробно рассказывается о коррупции и всех схемах российского диктатора. По оценкам фильма, строительство дворца и поместья для Путина, расположенного вблизи Геленджика в Краснодарском крае России, стоило более 100 млрд руб (это около 1,36 млрд долларов).

В общей сложности фильм просмотрели почти 130 миллионов пользователей. Отметим, что население России составляет 144 млн. человек.

Кремлевские пропагандистские власти не оставили без внимания столь детальное расследование оппозиционера. Уже 17 января, когда Алексей Навальный вместе со своей женой Юлией прибыл самолетом авиакомпании "Победа" в Москву после лечения из Германии от "загадочного" отравления, и был арестован. В результате обследований и лечения немецкое правительство заявило, что в организме Алексея Навального обнаружили следы яда из группы "Новичок". Речь идет об отравляющих веществах нервно-паралитического действия, над которыми работали лаборатории СССР и Российской Федерации.

Навальный во время лечения в Германии. Фото: Instagram, Navalny

Тогда оппозиционера задержали прямо в аэропорту и отвезли в УВД Химки. Впоследствии его осудили на два года и восемь месяцев заключения по делам о "клевете на ветерана" и "Ив Роше".

Уже в 2022 году срок приговора вырос до девяти лет колонии, а в 2023 — его приговорили еще к 19 годам заключения в колонии строгого режима за "экстремизм".

Алексей Навальный в тюрьме. Фото: TASS

Соратники Навального, многие правозащитные и политические организации были убеждены, что его судят за противостояние власти, несмотря на то, что Кремль отрицает это и заявляет, что не вмешивается в уголовные дела. Несмотря на все фейковые заверения российских властей, Алексей Навальный представлял серьезную угрозу президентским выборам в России в 2020 году и покушение на свержение диктатуры.

К тому же, в предыдущие годы оппозиционер обвинял Путина в тоталитаризме, "псевдоконсерватизме" и лжи.

Как мир отстаивал Навального

В апреле 2023 года 128 художников мира обратились к Путину с призывом освободить оппозиционера Навального из колонии и предоставить ему экстренную медицинскую помощь.

С призывом к верхушке Кремля обратились: танцор Михаил Барышников,

писательница Джоан Роулинг,

нобелевские лауреаты по литературе Орхан Памук, Герта Мюллер, Ольга Токарчук, Светлана Алексиевич, Марио Варгас Льоса и Джон Кутзее,

художник Арт Шпигельман,

драматург Том Стоппард,

бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона,

режиссер Джей Джей Абрамс,

бывший духовный глава Англиканской церкви Роуэн Уильямс,

журналистка Энн Эпплбаум и другие.

"Навальный отбывает тюремное заключение по обвинениям, которые никогда не были бы приняты ни одним независимым справедливым судом. Мы поддерживаем призыв правительства Германии, властей США и Евросоюза, требующих его немедленного освобождения. Это в Ваших силах", — говорится в тексте обращения.

Однако даже обращение такого мирового масштаба никак не отразилось на решении Путина, а в декабре 2023 года Навальный вообще на две недели исчез из исправительной колонии строгого режима ИК-6 Мелехово во Владимирской области. Это исчезновение стало самым продолжительным за время его заключения с января 2021 года.

Алексей Навальный в тюрьме. Фото: росСМИ

Ранее во время этапирования Навального связь с ним исчезала максимум на три дня. Соратники оппозиционера опасаются за его безопасность, они развернули в соцсетях кампанию под лозунгом "Где Навальный?".

Исчезновение Навального практически совпало по времени с официальным началом избирательной кампании в России. В день объявления даты выборов, 7 декабря, в соцсетях от имени Навального появились рекомендации к сторонникам оппозиционера, как вести себя на выборах. Навальный призвал их агитировать против Владимира Путина и голосовать за любого кандидата, кроме действующего президента России.

Смерть Навального — какие причины называют в России

Информация о том, что Алексей Навальный умер появилась 16 февраля. Сначала Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что причины смерти устанавливается. Совсем незадолго российские пропагандисты объявили, что причина смерти оппозиционера — отторвание тромба. Однако есть и третья версия — смерть сразу после прогулки на свежем воздухе.

Скриншот сообщения службы РФ

Однако пока у команды Навального нет подтверждений его смерти. В последний раз его видели в среду, 14 февраля. Адвокат оппозиционера сейчас вылетает в Харп, чтобы попасть в колонию.

На смерть Навального отреагировал и спикер Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президенту РФ Владимиру Путину сообщили о ситуации.

"Должны медики выяснить. ФСИН занимается всеми проверками, здесь особых поручений не нужно", — сказал Песков.

Реакция мира на смерть Навального

Руководитель Офиса Президент Андрей Ермак после информации о смерти Алексея Навального заявил, что для Путина жизнь россиян — это ничто.

"Все, кто призывает к переговорам, должны понять, что верить ему нельзя. Единственный язык, который он понимает — сила", — добавил Ермак.

На трагическое событие отреагировал канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

"Мы исходим из того, что Навальный умер, и это нас очень удручает. Я встречался с ним в Берлине, когда он лечился от последствий отравления. Общался с ним об отваге, которой требовалось его решение вернуться в Россию, и он заплатил за это своим жизнью", — сказал Шольц.

Свои соболезнования выразил и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Это ужасная новость. Как самый ярый защитник российской демократии, Алексей Навальный демонстрировал невероятное мужество на протяжении всей своей жизни. Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия", — написал он.

This is terrible news. Являюсь жертвой похвалы для российской демократии, Алексей Навальный демонстрировал неустойчивый пометка через свой жизнь.



My thoughts are with his wife and the people of Russia, for which this is a huge tragedy. https://t.co/AQvQQW5GBh — Rishi Sunak (@RishiSunak) 16 февраля 2024

С грустью написала о смерти оппозиционера и глава Европарламента Роберта Мецолла. По ее словам, "мир потерял борца, чье мужество будет отзываться в поколениях".

The world ha lost a fighter whose courage will echo through generations.



Horrified by the death of Sakharov Prize laureate Alexei Navalny.



Russia took его freedom & his life, но не его dignity.



Его строг для демократии жизни on.



Наши мысли есть с его wife & children. pic.twitter.com/JMSAkLpb0T — Roberta Metsola (@EP_President) 16 февраля 2024

Напомним, в сети опубликовали последнее видео оппозиционера перед смертью. Он выступал в суде по видеосвязи вчера, 15 февраля.