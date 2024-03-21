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"Слуга народу" Кунаєв побився в потязі з росіянином, який говорив про "хохляцький суржик"

21 березня 2024 13:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Слуга народу" Кунаєв побився в потязі з росіянином, який говорив про "хохляцький суржик"
Народний депутат Артем Кунаєв. Фото: Facebook Кунаєва
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Депутат від фракції "Слуга народу" Артем Кунаєв побився в потязі з іноземцем. Він запевняє, що той в грубій формі говорив про "хохляцький суржик".

Про це розповіла прессекретар поліції Рівненської області Марія Юстицька у коментарі виданню "Рівне Вечірнє".

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Юстицька розповіла, що 19 березня близько 7:30 ранку чергова по вокзалу повідомила правоохоронців, що в потязі "Варшава-Київ" відбулася бійка. Один з її учасників зазнав тілесних ушкоджень.

Поїзд екстрено зупинили в Рівному, щоб поліцейські задокументували правопорушення.

"Слуга народу" розповів, що в нього виник конфлікт із росіянином  із німецьким паспортом. За словами нардепа, зранку в потязі росіянин почав з кимось гучно лаятися по телефону. А коли його попросили говорити тихіше або вийти в коридор потягу, відреагував брудною лайкою. 

"Після цього облив мене водою з пляшки, "чтоб мне лучше спалось". Далі побачивши на моїй футболці український герб, почав кричати про те, що він мене "уничтожит", що в нас не мова, а "хохляцький суржик", — розповів Кунаєв.

Після того росіянин вибив з рук у Кунаєва телефон, на який той робив відеофіксацію, та поліз на нього з кулаками.

Більше жодних заяв від учасників конфлікту до поліції не надходило. Народний обранець зазначив правоохоронцям, що дана ситуація не пов’язана з його політичною діяльністю.

бійка
Росіянин, який побився з Артемом Кунаєвим. Фото: скриншот

Реакція партії "Слуга народу"

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив виданню, що росіянин із німецьким паспортом хотів щось невдало пожартувати про наш герб.

"За це і отримав ляща", — зазначив Арахамія.

Раніше ми повідомляли, що в Іспанії ледь не побилися росіяни, які опинилися в протилежних політичних таборах. Одні закликали Росію припинити війну проти України, інші — підтримували диктатора Володимира Путіна та кремлівський режим. 

Міністр Чеченської республіки з питань національної політики Ахмед Дудаєв назвав провокацією конфлікт між росіянами та "кадирівцями" на блокпосту в Мелітополі.

бійка
поліція
росіяни
Україна
нардепи

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