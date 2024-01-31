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У Польщі правоохоронці побили двох українців — подробиці інциденту

31 січня 2024 03:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Польщі правоохоронці побили двох українців — подробиці інциденту
Українці постраждали від польської поліції. Фото: Віталій Махинько.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Польщі спалахнув черговий скандал з українцями. Цього разу правоохоронці побили двох чоловіків через словесний конфлікт. 

Про інцидент повідомив правозахисник Віталій Махинько.

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За його словами, до нього звернулись по допомогу двоє українців, яких у Польщі побила поліція.

"Чоловіки приїхали з Брюсселю до Варшави на декілька днів, відкрити фірму. У готелі між ними та поляками виник словесний конфлікт", — розповів він.

Згодом до них увірвалася поліція, яка побила та затримала українців.

"Одного, інваліда 2 групи, відпустили вранці, а другого через декілька днів. Йому висунули обвинувачення за те, що він вкусив поліцейського за ногу, коли проти нього лежачого використовували задушливий прийом. У поліцейському відділку не дозволили скористатись юридичною допомогою та не повідомили консульство", — наголосив Махинько.

Українці пройшли медичний огляд та отримали документи, які підтверджують завдання тілесних ушкоджень поліцейськими. 

"В останній час я все більше фіксую порушення польською поліцією прав українців. Велика кількість постраждалих саме українські жінки. На жаль, майже ніхто з потерпілих не готовий про це публічно заявляти та боротись за свої права", — додав правозахисник.

Нагадаємо, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі українського автобуса у Польщі, постраждали 20 громадян України. Наразі вони перебувають в лікарні, їм надають усю необхідну допомогу.

Польща
бійка
скандал
поліція

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