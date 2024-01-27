ДТП у Польщі — у МЗС назвали кількість постраждалих українців

ДТП за участі українського автобуса в Польщі. Фото: Державна пожежна служба у Грушебові

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участі українського автобуса у Польщі, постраждали 20 громадян України. Наразі вони перебувають в лікарні, їм надають усю необхідну допомогу.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

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Ніколенко розповів, що внаслідок аварії у Польщі, травми отримали 20 українців. Наразі вони з травмами різного ступеня тяжкості перебувають у лікарні, де їм надається уся необхідна допомога.

"Уночі поблизу населеного пункту Грубешів у Люблінському воєводстві сталася ДТП за участю автобуса української компанії. За попередньою інформацією, 20 українців отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.

За його словами, Генеральне консульство України в Любліні вже взаємодіє з польськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП та тримає на контролі лікування постраждалих громадян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі. На той час було відомо про 18 постраждалих. Загалом автобусом їхали 59 пасажирів та два водії.

Також ми писали, що 19 січня у Польщі в ДТП потрапив український автобус з 26 пасажирами. Внаслідок аварії трьох людей доставили до лікарні.