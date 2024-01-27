ДТП в Польше — в МИД назвали количество пострадавших украинцев

ДТП с участием украинского автобуса в Польше. Фото: Государственная пожарная служба в Грушебове

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием украинского автобуса в Польше, пострадали 20 граждан Украины. Сейчас они находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии "Интерфакс-Украина".

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Николенко рассказал, что в результате аварии в Польше, травмы получили 20 украинцев. В настоящее время они с травмами разной степени тяжести находятся в больнице, где им предоставляется вся необходимая помощь.

"Ночью вблизи населенного пункта Грубешей в Люблинском воеводстве произошло ДТП с участием автобуса украинской компании. По предварительной информации, 20 украинцев получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время они госпитализированы, предоставляется необходимая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По его словам, Генеральное консульство Украины в Люблине уже взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП и держит на контроле лечение пострадавших граждан.

Напомним, ранее стало известно, что автобус с украинцами попал в ДТП в Польше. К тому времени было известно о 18 пострадавших. В общей сложности автобусом ехали 59 пассажиров и два водителя.

Также мы писали, что 19 января в Польше в ДТП попал украинский автобус с 26 пассажирами. В результате аварии трех человек доставили в больницу.