В Польше правоохранители избили двух украинцев — подробности инцидента
В Польше разразился очередной скандал с украинцами. На этот раз правоохранители избили двух мужчин из-за словесного конфликта.
Об инциденте сообщил правозащитник Виталий Махинько.
Полиция избила украинцев в Польше
По его словам, к нему обратились за помощью двое украинцев, которых в Польше избила полиция.
"Мужчины приехали из Брюсселя в Варшаву на несколько дней, открыть фирму. В отеле между ними и поляками возник словесный конфликт", — рассказал он.
Впоследствии к ним ворвалась полиция, избившая и задержавшая украинцев.
"Одного, инвалида 2 группы, отпустили утром, а второго через несколько дней. Ему предъявили обвинение за то, что он укусил полицейского за ногу, когда против него лежащего использовали удушающий прием. В полицейском участке не разрешили воспользоваться юридической помощью и не сообщили консульство", — подчеркнул Махинько.
Украинцы прошли медицинское освидетельствование и получили документы, подтверждающие нанесение телесных повреждений полицейскими.
"В последнее время я все больше фиксирую нарушение польской полицией прав украинцев. Большое количество пострадавших именно украинские женщины. К сожалению, почти никто из потерпевших не готов об этом публично заявлять и бороться за свои права", — добавил правозащитник.
Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием украинского автобуса в Польше пострадали 20 граждан Украины. Пока они находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.
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