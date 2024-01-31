В Польше правоохранители избили двух украинцев — подробности инцидента

Украинцы пострадали от полиции. Фото: Виталий Махинько.

В Польше разразился очередной скандал с украинцами. На этот раз правоохранители избили двух мужчин из-за словесного конфликта.

Об инциденте сообщил правозащитник Виталий Махинько.

Читайте также:

Полиция избила украинцев в Польше

По его словам, к нему обратились за помощью двое украинцев, которых в Польше избила полиция.

"Мужчины приехали из Брюсселя в Варшаву на несколько дней, открыть фирму. В отеле между ними и поляками возник словесный конфликт", — рассказал он.

Впоследствии к ним ворвалась полиция, избившая и задержавшая украинцев.

"Одного, инвалида 2 группы, отпустили утром, а второго через несколько дней. Ему предъявили обвинение за то, что он укусил полицейского за ногу, когда против него лежащего использовали удушающий прием. В полицейском участке не разрешили воспользоваться юридической помощью и не сообщили консульство", — подчеркнул Махинько.

Украинцы прошли медицинское освидетельствование и получили документы, подтверждающие нанесение телесных повреждений полицейскими.

"В последнее время я все больше фиксирую нарушение польской полицией прав украинцев. Большое количество пострадавших именно украинские женщины. К сожалению, почти никто из потерпевших не готов об этом публично заявлять и бороться за свои права", — добавил правозащитник.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием украинского автобуса в Польше пострадали 20 граждан Украины. Пока они находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь.