"Слуга народа" Кунаев подрался в поезде с россиянином, говорившим о "хохляцком суржике"

Народный депутат Артём Кунаев. Фото: Facebook Кунаева

Депутат от фракции "Слуга народа" Артем Кунаев подрался в поезде с иностранцем. Он уверяет, что тот в грубой форме говорил о "хохляцком суржике".

Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая в комментарии изданию "Рівне Вечірнє".

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Нардеп подрался с россиянином

Юстицкая рассказала, что 19 марта около 7:30 утра дежурная по вокзалу сообщила правоохранителям, что в поезде "Варшава-Киев" произошла потасовка. Один из ее участников получил телесные повреждения.

Поезд экстренно остановили в Киеве, чтобы полицейские задокументировали правонарушения.

"Слуга народа" рассказал, что у него возник конфликт с россиянином с немецким паспортом. По словам нардепа, утром в поезде россиянин начал с кем-то громко ругаться по телефону. А когда его попросили говорить потише или выйти в коридор поезда, отреагировал грязной бранью.

"После этого облил меня водой из бутылки, "чтобы мне лучше спалось". Далее увидев на моей футболке украинский герб, начал кричать о том, что он меня "уничтожит", что у нас не язык, а "хохляцкий суржик", — рассказал Кунаев.

После этого россиянин выбил из рук у Кунаева телефон, на который тот делал видеофиксацию, и полез на него с кулаками.

Больше никаких заявлений от участников конфликта в полицию не поступало. Народный избранник отметил правоохранителям, что данная ситуация не связана с его политической деятельностью.

Россиянин, подравшийся с Артемом Кунаевым. Фото: скриншот

Реакция партии "Слуга народа"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заметил, что россиянин с немецким паспортом хотел что-то неудачно пошутить о нашем гербе.

"За это и получил леща", — отметил Арахамия.

Ранее мы сообщали, что в Испании чуть не подрались россияне, оказавшиеся в противоположных политических лагерях. Одни призывали Россию прекратить войну против Украины, другие поддерживали диктатора Владимира Путина и кремлевский режим.

Министр Чеченской республики по вопросам национальной политики Ахмед Дудаев назвал провокацией конфликт между россиянами и "кадыровцами" на блокпоста в Мелитополе.