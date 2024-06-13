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Словенія таємно передала Україні значну військову допомогу — ЗМІ

13 червня 2024 19:41
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Словенія у повній таємності передала Україні бронетехніку та амуніцію — ЗМІ
Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Поки США затримували поставки зброї до України, Словенія неофіційно відправила до нашої країни бронетехніку та амуніцію. Уряд Словенії передав нам 26 бойових броньованих машин (БТР), три БМП і нову партію безпілотників. 

Про це повідомляє словенський портал 24UR у четвер, 13 червня.

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Словенія таємно передала Україні велику партію військової допомоги. За даними словенських журналістів, уряд Словенії таємно відправив Києву 26 броньованих машини-амфібії BOV, три БМП M80A та неназвану кількість бронемашини HMMWV ("Хаммерс").

Словенія таємно передала Україні значну військову допомогу — ЗМІ - фото 1
Бойова бронетехніка прямує в Україну. Фото: 24UR

"Враховуючи свій розмір, Словенія надала Україні величезну військову, гуманітарну та грошову допомогу. Словенські танки M-55S, броньовані машини-амфібії BVP M80A, Humvee та зенітні установки Zastava M55 югославського виробництва також оснащені "новою" бронетехнікою та безпілотниками", — йдеться в повідомленні.

Також у ЗМІ повідомляють, що окрім більш важкого озброєння, Словенія також постачала військову допомогу у вигляді автоматів, амуніції та шоломів. 

Нагадаємо, 13 червня, в Італії Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Японією. Документ фіксує основні напрями довгострокової підтримки з боку Японії у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови.

Також ми писали, що Німеччина не зможе надати Україні більше трьох обіцяних систем Patriot, оскільки у країни немає ресурсів для постачання більшої кількості. 

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