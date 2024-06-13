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Словения тайно передала Украине значительную военную помощь — СМИ

13 июня 2024 19:41
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Словения в полной секретности передала Украине бронетехнику и амуницию - СМИ
Премьер-министр Словении Роберт Голоб и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Пока США задерживали поставки оружия в Украину, Словения неофициально отправила в нашу страну бронетехнику и амуницию. Правительство Словении передало нам 26 боевых бронированных машин (БТР), три БМП и новую партию беспилотников.

Об этом сообщает словенский портал 24UR в четверг, 13 июня.

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Словения тайно передала Украине большую партию военной помощи. По данным словенских журналистов, правительство Словении тайно отправило Киеву 26 бронированных машин-амфибии BOV, три БМП M80A и неназванное количество бронемашины HMMWV ("Хаммерс").

Словения тайно передала Украине значительную военную помощь — СМИ - фото 1
Боевая бронетехника следует в Украину. Фото: 24UR

"Учитывая свой размер, Словения предоставила Украине огромную военную, гуманитарную и денежную помощь. Словенские танки M-55S, бронированные машины-амфибии BVP M80A, Humvee и зенитные установки Zastava M55 югославского производства также оснащены "новой" бронетехникой и беспилотниками", — говорится в сообщении.

Также в СМИ сообщают, что кроме более тяжелого вооружения Словения также поставляла военную помощь в виде автоматов, амуниции и шлемов.

Напомним, 13 июня, в Италии Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности с Японией. Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в сфере безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления и восстановления.

Также мы писали, что Германия не сможет предоставить Украине более трех обещанных систем Patriot, поскольку у страны нет ресурсов для поставок большего количества.

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