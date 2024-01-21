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Словаччина відновила співпрацю з Росією і Білоруссю у культурній сфері

21 січня 2024 12:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Словаччина відновила співпрацю з Росією і Білоруссю у культурній сфері
Глава міністерства кульутри країни Мартіна Шимковичова. Фото: Діалог UA
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Словаччина відновила співпрацю з Російською Федерацією і Білоруссю у культурній сферу, припинену в березні 2022 року після російського повномасштабного вторгнення до України. Рішення про це ухвалила глава міністерства культури країни Мартіна Шимковичова, яка представляє в коаліційному уряді Словацьку національну партію. Ця політична сила займає проросійську позицію.

Про це повідомляє словацьке видання Pravda.

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"У світі існують десятки військових конфліктів, і, на нашу думку, у зв’язку з ними не повинні страждати художники та культура", — цитує прессекретар міністерства слова Шимковичової.

Раніше, у березні 2022 року, в Словаччині було прийнято документ, який забороняв міністерству культури і його співробітникам будь-які відносини з інституціями з Росії та Білорусі. Можлива була співпраця з конкретними особами з цих країн, які не мають стосунку до російської влади і "не підтримують режиму, який стоїть за російською агресією проти України".

Колишня міністерка культури Наталія Міланова зазначила, що заборона не є повною забороною на російську культуру в Словаччині, де, як і раніше, могли виступати артисти і художники з Росії, не пов’язані з офіційною Москвою. Тепер же знято обмеження саме на співпрацю з державними органами.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що проти вступу України до НАТО. Про це він планує сказати прем'єр-міністру Денису Шмигалю під час зустрічі.

Нагадуємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав позицію свого угорського колеги Віктора Орбана щодо необхідності змінити план Європейського Союзу про фінансову допомогу Україні на 50 мільярдів євро.

Словаччина
Європа
культура
світ
Росія

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