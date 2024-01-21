Словакия возобновила сотрудничество с Россией и Белоруссией в культурной сфере

Глава министерства культуры страны Мартина Шимковичева. Фото: Диалог UA

Словакия возобновила сотрудничество с Российской Федерацией и Беларусью в культурной сфере, прекращенной в марте 2022 года после российского полномасштабного вторжения в Украину. Решение об этом приняла глава министерства культуры страны Мартина Шимковичева, представляющая в коалиционном правительстве Словацкую национальную партию. Эта политическая сила занимает пророссийскую позицию.

Об этом сообщает словацкое издание Pravda.

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"В мире существуют десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, в связи с ними не должны страдать художники и культура", — цитирует пресс-секретарь министерства слова Шимковичевой.

Ранее, в марте 2022 года, в Словакии был принят документ, запрещающий министерству культуры и его сотрудникам какие-либо отношения с институтами из России и Белоруссии. Возможно было сотрудничество с конкретными лицами из этих стран, которые не имеют отношения к российским властям и "не поддерживают режим, стоящий за российской агрессией против Украины".

Бывший министр культуры Наталья Миланова отметила, что запрет не является полным запретом на русскую культуру в Словакии, где по-прежнему могли выступать артисты и художники из России, не связанные с официальной Москвой. Теперь же сняты ограничения именно на сотрудничество с государственными органами.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что против вступления Украины в НАТО. Об этом он намерен сказать премьер-министру Денису Шмыгалю во время встречи.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал позицию своего венгерского коллеги Виктора Орбана относительно необходимости изменить план Европейского Союза о финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро.