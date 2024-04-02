Скільки українців вірять в паранормальні явища — результати опитування

Ворожіння на картах таро. Фото ілюстративне: freepik

У вівторок, 2 квітня, стало відомо, що переважна більшість українців не вірить в існування паранормальних явищ, таких як екстрасенсорика, ворожіння чи астрологія. При цьому відсоток серед молоді переважає за відсоток людей старшого покоління.

Дані результату опитування повідомили у Київському міжнародному інституті соціології.

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За даними опитування, яке тривало впродовж 17 лютого — 5 березня 2024 року, 35% опитаних українців вірять в астрологію, 25% — в екстрасенсорику, а ще 15% — у тарологію. Принаймні в одне з цього переліку вірять 43% українців.

Інфографіка результатів опитування. Джерело: КМІС

Як свідчать детальні дані, вищий показник серед жінок (49% вірять в одне з переліку проти 36% серед чоловіків), серед старших респондентів показник зростає з 26% серед молоді, до 51% серед респондентів поважного віку. Однак серед респондентів з високим рівнем достатку 34% вірять у принаймні одне явище з переліку, серед осіб з дуже низьким достатком — 65%.

Інфографіка результатів опитування. Джерело: КМІС

Нагадаємо, раніше КМІС поділився даними проведеного опитування про ставлення українців до розслідувань про діяльність бізнесу.

Водночас в Україні провели опитування щодо вступу країни до Європейського Союзу, де 84,3% громадян висловили підтримку.