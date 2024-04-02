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Сколько украинцев верят в паранормальные явления — результаты опроса

2 апреля 2024 16:30
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Илья Рябинин
редактор
Сколько украинцев верят в паранормальные явления — результаты опроса
Гадание на картах таро. Фото иллюстративное: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во вторник, 2 апреля, стало известно, что подавляющее большинство украинцев не верят в существование паранормальных явлений, таких как экстрасенсорика, гадание или астрология. При этом процент среди молодежи превышает процент людей старшего поколения.

Данные результата опроса сообщили в Киевском международном институте социологии.

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По данным опроса, который длился 17 февраля — 5 марта 2024 года, 35% опрошенных украинцев верят в астрологию, 25% — в экстрасенсорику, а еще 15% — в тарологию. По крайней мере, в одно из этого перечня верят 43% украинцев.

Сколько украинцев верят в паранормальные явления — результаты опроса
Инфографика результатов опроса. Источник: КМИС

Как свидетельствуют подробные данные, более высокий показатель среди женщин (49% верят в одно из перечня против 36% среди мужчин), среди старших респондентов показатель растет с 26% среди молодежи, до 51% среди респондентов почтенного возраста. Однако среди респондентов с высоким уровнем достатка 34% верят, по крайней мере, в одно явление из перечня, среди лиц с очень низким достатком — 65%.

Сколько украинцев верят в паранормальные явления — результаты опроса - фото 2
Инфографика результатов опроса. Источник: КМИС

Напомним, ранее КМИС поделился данными проведенного опроса об отношении украинцев к расследованиям о деятельности бизнеса.

В то же время, в Украине провели опрос о вступлении страны в Европейский Союз, где 84,3% граждан выразили поддержку.

украинцы
опрос
Астрология
экстрасенс
таро
магия

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