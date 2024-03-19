Як ставляться українці до розслідувань про діяльність бізнесу — результати опитування

Детективи ДБР. Фото ілюстративне: ДБР

Останнім часом в Україні був ряд резонансних випадків, коли правоохоронні органи розслідували факти порушення законів певними компаніями та бізнесменами. Водночас думки українців з цього приводу дуже сильно різняться, оскільки у суспільстві немає спільного консенсусу щодо справжньої мети діяльності правоохоронних органів.

Про це свідчать дані результату цьогорічного опитування протягом 17-23 лютого Київського міжнародного інституту соціології.

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За результатами опитування, трохи більш ніж половина українців (56%) вважають, що ці справи несуть в собі боротьбу з порушенням бізнесом законів України. 30% громадян запевняють, що таким чином силовики придушують бізнесу. Решта 14% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Джерело: КМІС

Водночас регіональна ситуація в усіх регіонах досить подібна, і всюди трохи більша частина українців вважає розслідування діяльності компаній та бізнесменів спробами боротися з порушеннями.

Джерело: КМІС

В КМІС зазначають, що окремі складові правоохоронної системи також викликають різку критику та недовіру українців. Так, торік у грудні лише 9% українців довіряли прокурорам (не довіряли — 64%) і лише 12% довіряли судам (не довіряли — 61%).

"Від цієї "священної війни" програють усі — і держава, і бізнес, і прості громадяни. Зараз необхідно не підвищувати градус і не мотивувати своїх прихильників на безкомпромісну боротьбу, а спокійно та конструктивно розв’язувати проблеми та формувати нові прозорі справедливі для всіх сторін правила гри", — підбиває підсумкиопитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представив результати опитування громадян країн НАТО щодо їхньої думки про підтримку допомоги Україні.

Водночас в Україні провели опитування щодо вступу країни до Європейського Союзу, де 84,3% громадян висловили підтримку.