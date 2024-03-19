Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Как относятся украинцы к расследованиям деятельности бизнеса — результаты опроса arrow

Как относятся украинцы к расследованиям деятельности бизнеса — результаты опроса

19 марта 2024 18:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Как относятся украинцы к расследованиям деятельности бизнеса — результаты опроса
Детективы ГБР. Фото иллюстративное: ГБР
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В последнее время в Украине был ряд резонансных случаев, когда правоохранительные органы расследовали факты нарушения законов определенными компаниями и бизнесменами. В то же время, мнения украинцев по этому поводу очень сильно отличаются, поскольку в обществе нет общего консенсуса насчет настоящей цели деятельности правоохранительных органов.

Об этом свидетельствуют данные результата опроса в течение 17-23 февраля Киевского международного института социологии.

Читайте также:

Обоснованы ли обыски правоохранителей в бизнесе — мнение украинцев

По результатам опроса, чуть более половины украинцев (56%) считают, что эти дела несут в себе борьбу с нарушением бизнесом законов Украины. 30% граждан уверяют, что таким образом силовики подавляют бизнес. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.

Как относятся украинцы к расследованиям деятельности бизнеса — результаты опроса
Источник: КМИС

В то же время, региональная ситуация во всех регионах достаточно схожая, и повсюду преимущественная часть украинцев считает расследование деятельности компаний и бизнесменов попытками бороться с нарушениями.

Как относятся украинцы к расследованиям деятельности бизнеса — результаты опроса
Источник: КМИС

В КМИС отмечают, что некоторые составляющие правоохранительной системы также вызывают резкую критику и недоверие украинцев. Так, в декабре прошлого года только 9% украинцев доверяли прокурорам (не доверяли — 64%) и только 12% доверяли судам (не доверяли — 61%).

"От этой "священной войны" проиграют все — и государство, и бизнес, и простые граждане. Сейчас необходимо не повышать градус и не мотивировать своих сторонников на бескомпромиссную борьбу, а спокойно и конструктивно решать проблемы и формировать новые прозрачные справедливые для всех сторон правила игры", — подводит итоги опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил результаты опроса граждан стран НАТО по их мнению о поддержке помощи Украине.

В то же время, в Украине провели опрос о вступлении страны в Европейский Союз, где 84,3% граждан выразили поддержку.

Украина
опрос
нарушения
бизнес
компании

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство