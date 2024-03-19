Как относятся украинцы к расследованиям деятельности бизнеса — результаты опроса

Детективы ГБР. Фото иллюстративное: ГБР

В последнее время в Украине был ряд резонансных случаев, когда правоохранительные органы расследовали факты нарушения законов определенными компаниями и бизнесменами. В то же время, мнения украинцев по этому поводу очень сильно отличаются, поскольку в обществе нет общего консенсуса насчет настоящей цели деятельности правоохранительных органов.

Об этом свидетельствуют данные результата опроса в течение 17-23 февраля Киевского международного института социологии.

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По результатам опроса, чуть более половины украинцев (56%) считают, что эти дела несут в себе борьбу с нарушением бизнесом законов Украины. 30% граждан уверяют, что таким образом силовики подавляют бизнес. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.

Источник: КМИС

В то же время, региональная ситуация во всех регионах достаточно схожая, и повсюду преимущественная часть украинцев считает расследование деятельности компаний и бизнесменов попытками бороться с нарушениями.

Источник: КМИС

В КМИС отмечают, что некоторые составляющие правоохранительной системы также вызывают резкую критику и недоверие украинцев. Так, в декабре прошлого года только 9% украинцев доверяли прокурорам (не доверяли — 64%) и только 12% доверяли судам (не доверяли — 61%).

"От этой "священной войны" проиграют все — и государство, и бизнес, и простые граждане. Сейчас необходимо не повышать градус и не мотивировать своих сторонников на бескомпромиссную борьбу, а спокойно и конструктивно решать проблемы и формировать новые прозрачные справедливые для всех сторон правила игры", — подводит итоги опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представил результаты опроса граждан стран НАТО по их мнению о поддержке помощи Украине.

В то же время, в Украине провели опрос о вступлении страны в Европейский Союз, где 84,3% граждан выразили поддержку.