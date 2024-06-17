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Скільки українців хочуть, аби Зеленський був президентом до кінця війни — опитування

17 червня 2024 18:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чи варто Зеленському лишатися президентом до кінця воєнного стану — результати опитування
Володимир Зеленський. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Як стало відомо, 70% українців підтримують Володимира Зеленського як президента України до кінця воєнного стану. Водночас інша частина українців з цим не згодна.

Про це свідчать результати соцопитування від Київського міжнародного інституту соціології.

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Дані свідчать, що українського президента зараз в цьому плані підтримують 70% українців, тоді як не підтримують 22%.

Залежно від регіону проживання, з цим згодні 65-74%, тобто переважна більшість українців, як зазначили соціологи, не сумніваються в легітимності президента. А понад половина українців схвалюють діяльність глави держави на посаді.

Водночас 58% українців кажуть, що українська влада не повинна йти на компроміси в переговорах. Ще 30% вважають, що Україна боротиметься скільки буде потрібно.

Нагадаємо, раніше до 5-річчя обрання Володимира Зеленського президентом України результати опитування показали, що глава держави "не виконав свої обіцянки", через те, що у нього в команді "корумповані люди".

Інше опитування встановило, що українці виступають за конструктивну критику влади під час війни, щоб не розхитувати ситуацію в країні, а інші підтримують повну критику, бо тільки так можна уникнути можливих фатальних помилок.

Україна
Володимир Зеленський
довіра
війна в Україні
опитування
уряд

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