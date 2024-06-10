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Більшість українців критикують владу під час війни, але є нюанс — результати опитування

10 червня 2024 13:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чи можна критикувати уряд під час воєнного стану — опитування
Мітинг в Одесі. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Українці вважають, що владу треба критикувати навіть під час війни, водночас їхні думки розділилися. Дехто виступає за конструктивну критику, щоб не розхитувати ситуацію в країні, а інші підтримують повну критику, бо тільки так можна уникнути можливих помилок.

Такі дані наводить Київський міжнародний інститут соціології у понеділок, 10 травня.

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Українці підтримують критику влади під час війни

За результатами травневого опитування, отримані дані виглядають так:

  • 50% — за критику влади в конструктивних рамках, щоб не розхитати ситуацію в країні;
  • 31% — за жорстку та безкомпромісну критику заради уникнення фатальних рішень;
  • 13% — проти критики;
  • 5% — не визначились.
 опитування критика влдаи
Скріншот інфографіки від КМІС (графік №1)

За даними соціологів, що ситуація на Заході, в Центрі та на Півдні, свідчить, що 62-66% вважають, що критика має бути або конструктивною, або взагалі непотрібною. На Сході 49% опитаних підтримують конструктивну критику, а 47% вимагають безкомпромісної критики українського уряду.

 кміс опитування критика влади
Скріншот інфографіки від КМІС (графік №2)

Дослідили у КМІС і довіру до президента України, Володимира Зеленського. За наведеними даними щодо тих, хто не довіряє президенту (22%): 

  • 62% — за безкомпромісну критику;
  • 34% — за конструктивну.

Серед тих, хто скоріше не довіряє Зеленському, ситуація протилежна:

  • 59% — за конструктивну критику (або взагалі проти);
  • 39% — за безкомпромісну критику.

У прихильників президента думки наступні:

  • 76-77% — за конструктивну критику (або взагалі проти);
  • 18-20% — безкомпромісну критику. 
 опитування довіра зеленському
Скріншот інфографіки від КМІС (графік №3)

Самі соціологи підсумовують: в українців абсолютно справедлива та виправдана позиція.

"Влада не повинні мати "імунітет" від критики на тлі повномасштабної війни. І водночас опозиція, журналісти та активісти не повинні своєю діяльністю руйнувати стабільність та розхитувати ситуацію", − пояснив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо, раніше соціологи провели опитування до п'ятої річниці президентства Володимира Зеленського, де думки українців про його досягнення розділилися в переважно негативний бік. 

Також стало відомо, що за поточний рік підтримка киянами мера столиці Віталія Кличка суттєво впала, оскільки більшість опитаних повністю не схвалює його роботу на посту міського глави Києва.

Україна
критика
влада
війна в Україні
опитування
уряд

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