Рейтинг Володимира Зеленського, опитування українців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Сайт Президента

До 5-річчя обрання Президентом України Володимира Зеленського Київський міжнародний інститут соціології провів масштабне опитування серед українців. Одним із основних питань було про довіру Президенту та про виконання ним основних обіцянок.

Результати опитування КМІС оприлюднив на своєму сайті в середу, 5 червня.

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"Упродовж 16-22 травня 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" були додані запитання щодо 5-річчя Президента Зеленського. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України", — зазначили на сайті інституту.

У цьому дослідженні похибка не повинна перевищувати 3-4%. Також експерти наголосили, що вони вважають, що опитування зберігає високу репрезентативність і достатньо точно відтворює настрої населення країни.

Респондентам задали запитання, чи на їхню думку Президент Зеленський виконав свої передвиборчі обіцянки. 18% респондентів відповіли, що Президент виконав більшість або всі обіцянки (з них про виконання всіх обіцянок говорять 5%). Майже стільки ж вважають, що він виконав близько половини обіцянок, а 50% вважають, що він виконав меншість або жодної з обіцянок (з них 25% вважають, що він не виконав жодної обіцянки).

Результати опитування. Ілюстративне фото КМІС

Проте є і свої нюанси у цьому опитуванні. Серед респондентів, які вважають, що Зеленський не виконав свої обіцянки, 50% так думають через те, що у нього в команді "корумповані люди".

Результати опитування. Ілюстративне фото КМІС

У КМІС додатково створили інфографіку із районуванням опитаних. Таким чином можна побачити, що найбільше обіцянкам Президента довіряють у західних регіонах країни, там вважають всі, або більшість обіцянок виконаних 6% опитаних.

Найменше довіряють Зеленському на сході, адже там 34% опитаних вважають, що жодна обіцянка не була виконана.

Результати опитування. Інфографіка від КМІС

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента України підтвердили участь Володимира Зеленського на полях саміту G7 13-15 червня. Глава держави буде присутній особисто або доєднається онлайн.

Напередодні, 4 червня, Президент провів засідання ставки, де обговорив питання зміни ситуації на полі бою, проблеми в енергетиці, а також можливість виробництва та закупівлі дронів.