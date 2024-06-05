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Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

5 июня 2024 14:17
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Рейтинг Владимира Зеленского, опрос украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Сайт Президента
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

К 5-летию избрания Президентом Украины Владимира Зеленского Киевский международный институт социологии провел масштабный опрос среди украинцев. Одним из основных вопросов было доверие Президенту и выполнение им основных обещаний.

Результаты опроса КМИС обнародовал на своем сайте в среду, 5 июня.

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"На протяжении 16-22 мая 2024 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому по заказу общественной организации Центр стратегических коммуникаций "Форум" были добавлены вопросы по 5-летию Президента Зеленского. Методом телефонных интерв. на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория)", — сообщается на сайте института.

В этом исследовании погрешность не должна превышать 3-4%. Также эксперты подчеркнули, что они считают, что опрос сохраняет высокую репрезентативность и достаточно точно воспроизводит настроения населения страны.

Респондентам задали вопрос, по их мнению Президент Зеленский выполнил свои предвыборные обещания. 18% респондентов ответили, что Президент выполнил большинство или все обещания (из них о выполнении всех обещаний говорят 5%). Почти столько же считают, что он выполнил около половины обещаний, а 50% считают, что он выполнил меньшинство или ни одно из обещаний (из них 25% считают, что он не выполнил ни одного обещания).

Результаты опроса
Результаты опроса. Иллюстративное фото КМИС

Однако есть и свои нюансы в этом опросе. Среди респондентов, которые считают, что Зеленский не выполнил свои обещания, 50% так думают из-за того, что у него в команде "коррумпированные люди".

Результаты опроса
Результаты опроса. Иллюстративное фото КМИС

В КМИС дополнительно была создана инфографика с районированием опрошенных. Таким образом можно увидеть, что больше всего обещаниям Президента доверяют в западных регионах страны, там считают все или большинство обещаний выполненных 6% опрошенных.

Меньше всего доверяют Зеленскому на востоке, ведь там 34% опрошенных считают, что ни одно обещание не было выполнено.

Результаты опроса
Результаты опроса. Инфографика от КМИС

Напомним, ранее в Офисе Президента Украины подтвердили участие Владимира Зеленского на полях саммита G7 13-15 июня. Глава государства присутствует лично или присоединится онлайн.

Накануне, 4 июня, Президент провел заседание ставки, где обсудил вопрос изменения ситуации на поле боя, проблемы в энергетике, а также возможность производства и закупки дронов.

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