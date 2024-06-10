Можно ли критиковать правительство во время военного положения — опрос

Большинство украинцев критикуют власть во время войны, но есть нюанс — результаты опроса
Украинцы считают, что власть нужно критиковать даже во время войны, в то же время их мнения разделились. Кое-кто выступает за конструктивную критику, чтобы не расшатывать ситуацию в стране, а другие поддерживают полную критику, потому что только так можно избежать возможных ошибок.
Такие данные приводит Киевский международный институт социологии в понедельник, 10 мая.
Украинцы поддерживают критику власти во время войны
По результатам майского опроса, полученные данные выглядят следующим образом:
- 50% - за критику власти в конструктивных рамках, чтобы не расшатать ситуацию в стране;
- 31% — за жесткую и бескомпромиссную критику во избежание фатальных решений;
- 13% - против критики;
- 5% – не определились.
По данным социологов, ситуация на Западе, в Центре и на Юге свидетельствует, что 62-66% считают, что критика должна быть либо конструктивной, либо вообще ненужной. На Востоке 49% опрошенных поддерживают конструктивную критику, а 47% требуют бескомпромиссной критики украинского правительства.
Исследовали в КМИС и доверие к президенту Украины, Владимиру Зеленскому. По приведенным данным относительно тех, кто не доверяет президенту (22%):
- 62% - за бескомпромиссную критику;
- 34% - за конструктивную.
Среди тех, кто , скорее, не доверяет Зеленскому, ситуация противоположная:
- 59% - за конструктивную критику (или вообще против);
- 39% - за бескомпромиссную критику.
У сторонников президента мнения следующие:
- 76-77% - за конструктивную критику (или вообще против);
- 18-20% - бескомпромиссная критика.
Сами социологи заключают: у украинцев абсолютно справедливая и оправданная позиция.
"Власть не должна иметь "иммунитет" от критики на фоне полномасштабной войны. И в то же время оппозиция, журналисты и активисты не должны своей деятельностью разрушать стабильность и расшатывать ситуацию", - пояснил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
Напомним, ранее социологи провели опрос к пятой годовщине президентства Владимиру Зеленскому , где мнения украинцев о его достижениях разделились в преимущественно негативную сторону.
Также стало известно, что за текущий год поддержка киевлянами мэра столицы Виталия Кличко существенно упала , поскольку большинство опрошенных полностью не одобряет его работу на посту городского главы Киева.
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