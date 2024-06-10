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Большинство украинцев критикуют власть во время войны, но есть нюанс — результаты опроса

10 июня 2024 13:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Можно ли критиковать правительство во время военного положения — опрос
Митинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинцы считают, что власть нужно критиковать даже во время войны, в то же время их мнения разделились. Кое-кто выступает за конструктивную критику, чтобы не расшатывать ситуацию в стране, а другие поддерживают полную критику, потому что только так можно избежать возможных ошибок.

Такие данные приводит Киевский международный институт социологии в понедельник, 10 мая.

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По результатам майского опроса, полученные данные выглядят следующим образом:

  • 50% - за критику власти в конструктивных рамках, чтобы не расшатать ситуацию в стране;
  • 31% — за жесткую и бескомпромиссную критику во избежание фатальных решений;
  • 13% - против критики;
  • 5% – не определились.
 опрос критика влдаи
Скриншот инфографики от КМИС (график №1)

По данным социологов, ситуация на Западе, в Центре и на Юге свидетельствует, что 62-66% считают, что критика должна быть либо конструктивной, либо вообще ненужной. На Востоке 49% опрошенных поддерживают конструктивную критику, а 47% требуют бескомпромиссной критики украинского правительства.

 комисс опроса критика власти
Скриншот инфографики от КМИС (график №2)

Исследовали в КМИС и доверие к президенту Украины, Владимиру Зеленскому. По приведенным данным относительно тех, кто не доверяет президенту (22%):  

  • 62% - за бескомпромиссную критику;
  • 34% - за конструктивную.

Среди тех, кто , скорее, не доверяет Зеленскому, ситуация противоположная:

  • 59% - за конструктивную критику (или вообще против);
  • 39% - за бескомпромиссную критику.

У сторонников президента мнения следующие:

  • 76-77% - за конструктивную критику (или вообще против);
  • 18-20% - бескомпромиссная критика.
 опрос доверие зеленому
Скриншот инфографики от КМИС (график №3)

Сами социологи заключают: у украинцев абсолютно справедливая и оправданная позиция.

"Власть не должна иметь "иммунитет" от критики на фоне полномасштабной войны. И в то же время оппозиция, журналисты и активисты не должны своей деятельностью разрушать стабильность и расшатывать ситуацию", - пояснил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Напомним, ранее социологи провели опрос к пятой годовщине президентства Владимиру Зеленскому , где мнения украинцев о его достижениях разделились в преимущественно негативную сторону.

Также стало известно, что за текущий год поддержка киевлянами мэра столицы Виталия Кличко существенно упала , поскольку большинство опрошенных полностью не одобряет его работу на посту городского главы Киева.

Украина
критика
власть
война в Украине
опрос
правительство

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