Стоит ли Зеленскому оставаться президентом до конца военного положения — результаты опроса

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Как стало известно, 70% украинцев поддерживают Владимира Зеленского как президента Украины до конца военного положения. В то же время другая часть украинцев с этим не согласна.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии.

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Данные свидетельствуют, что украинского президента сейчас в этом плане поддерживают 70% украинцев, в то время как не поддерживают 22%.

В зависимости от региона проживания с этим согласны 65-74%, то есть подавляющее большинство украинцев, как отметили социологи, не сомневаются в легитимности президента. А более половины украинцев одобряют деятельность главы государства в должности.

В то же время 58% украинцев говорят, что украинские власти не должны идти на компромиссы в переговорах. Еще 30% считают, что Украина будет бороться, сколько потребуется.

Напомним, ранее к 5-летию избрания Владимира Зеленского президентом Украины результаты опроса показали, что глава государства "не выполнил свои обещания" из-за того, что у него в команде "коррумпированные люди".

Другой опрос установил, что украинцы выступают за конструктивную критику власти во время войны, чтобы не расшатывать ситуацию в стране, а другие поддерживают полную критику, потому что только так можно избежать возможных роковых ошибок.