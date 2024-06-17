Стоит ли Зеленскому оставаться президентом до конца военного положения — результаты опроса

Сколько украинцев хотят, чтобы Зеленский был президентом до конца войны — опрос
Как стало известно, 70% украинцев поддерживают Владимира Зеленского как президента Украины до конца военного положения. В то же время другая часть украинцев с этим не согласна.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии.
Сколько украинцев поддерживают Зеленского до конца войны
Данные свидетельствуют, что украинского президента сейчас в этом плане поддерживают 70% украинцев, в то время как не поддерживают 22%.
В зависимости от региона проживания с этим согласны 65-74%, то есть подавляющее большинство украинцев, как отметили социологи, не сомневаются в легитимности президента. А более половины украинцев одобряют деятельность главы государства в должности.
В то же время 58% украинцев говорят, что украинские власти не должны идти на компромиссы в переговорах. Еще 30% считают, что Украина будет бороться, сколько потребуется.
Напомним, ранее к 5-летию избрания Владимира Зеленского президентом Украины результаты опроса показали, что глава государства "не выполнил свои обещания" из-за того, что у него в команде "коррумпированные люди".
Другой опрос установил, что украинцы выступают за конструктивную критику власти во время войны, чтобы не расшатывать ситуацию в стране, а другие поддерживают полную критику, потому что только так можно избежать возможных роковых ошибок.
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