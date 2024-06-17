Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Сколько украинцев хотят, чтобы Зеленский был президентом до конца войны — опрос arrow

Сколько украинцев хотят, чтобы Зеленский был президентом до конца войны — опрос

17 июня 2024 18:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Стоит ли Зеленскому оставаться президентом до конца военного положения — результаты опроса
Владимир Зеленский. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Как стало известно, 70% украинцев поддерживают Владимира Зеленского как президента Украины до конца военного положения. В то же время другая часть украинцев с этим не согласна.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии.

Читайте также:

Сколько украинцев поддерживают Зеленского до конца войны

Данные свидетельствуют, что украинского президента сейчас в этом плане поддерживают 70% украинцев, в то время как не поддерживают 22%.

В зависимости от региона проживания с этим согласны 65-74%, то есть подавляющее большинство украинцев, как отметили социологи, не сомневаются в легитимности президента. А более половины украинцев одобряют деятельность главы государства в должности.

В то же время 58% украинцев говорят, что украинские власти не должны идти на компромиссы в переговорах. Еще 30% считают, что Украина будет бороться, сколько потребуется.

Напомним, ранее к 5-летию избрания Владимира Зеленского президентом Украины результаты опроса показали, что глава государства "не выполнил свои обещания" из-за того, что у него в команде "коррумпированные люди".

Другой опрос установил, что украинцы выступают за конструктивную критику власти во время войны, чтобы не расшатывать ситуацию в стране, а другие поддерживают полную критику, потому что только так можно избежать возможных роковых ошибок.

Украина
Владимир Зеленский
доверие
война в Украине
опрос
правительство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту