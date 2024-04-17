Скандал в Тернополі — бібліотека відмовилася видати книжку дитині-переселенцю з Харкова

Семирічний Святослав із Харкова, якому відмовилися видати книжку. Фото: Катерина Посохова/Facebook

В Тернополі трапився скандал за участю дитини. Керівництво обласної бібліотеки відмовилося видати книжку дитині-переселенцю з Харкова через страх, що хлопчик напише у книжці "Слава Росії".

Про це заявила журналістка харківського телеканалу "Сімон", Катерина Посохова на своїй сторінці у Facebook.

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Зі своїм сином Святославом медійниця живе у Тернополі вже два роки. Семирічний хлопчик ходить до місцевої школи та місцевої бібліотеки, де за цей час нарікань на дитину жодного разу не було.

Однак в один з таких візитів їм порадили звернутися до обласної бібліотеки. Проте дізнавшись, що вони переселенці, давати книжку погодилися лише за умовою застави у 600 гривень.

Керівниця Тернопільської обласної бібліотеки. Джерело: Катерина Посохова/Facebook

"За дві обрані книги (старенькі й в ганебному стані) на абонементі нам виставили рахунок у 600 грн. Така, типу, застава, бо довіри до нас нема. Ми щиро здивувалися. На що почули оце все про "можете написати "Слава Росії", "Такі, як ви, вже багато книг у нас потягли". Але ж які ми? Офіційно зареєстровані в місті, працюємо, навчаємось — дитина в місцевій школі, має відмінні успіхи. Сказати, що Свят засмутився — це нічого не сказати. При нас видають дітям книги без проблем, але не йому. Годинна розмова про неприпустимість дискримінації", — пише медійниця.

Проте скандал продовжував роздмухуватися: коли наступного разу жінка прийшла здати абсолютно неушкоджені книги та взяти нові, адміністрація закладу заявила, що довіри до переселенців у них немає і погрожувала викликати поліцію.

"Перше, що каже бібліотекар — більше вам книг без застави не дамо. Чому? Розмовляйте з директоркою — так написали на вашому формулярі. Далі знову тривала розмова з директоркою, її заступницею. Знову чуємо всі догми світу про переселенців, яким не можна довіряти хоч скільки б вони жили в Тернополі. Намагаюсь спокійно апелювати до Конституції, де всі громадяни рівні тощо. У відповідь — або платіть, або йдіть, або поліцію викликаємо", — зазначає Посохова.

Нагадаємо, не так давно в скандал потрапила колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка в прямому етері телеканалу "Прямий" довела до сліз депутатку та дружину військового Інну Совсун через заяву про "неможливість" демобілізації.

Хоча й сама Совсун в одному зі своїх інтерв'ю пропонувала мобілізувати всіх жінок до лав української армії.

За колишню посадовицю заступилася Мар'яна Безугла: вона заявила, що все сказане Маляр — правда, але доносити свою думку треба було зовсім інакше. За це політикиня навела на себе негативну реакцію громадськості.