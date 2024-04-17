Скандал в Тернополе — библиотека отказалась издать книгу ребенку-переселенцу из Харькова

Семилетний Святослав из Харькова, которому отказались выдать книгу. Фото: Екатерина Посохова/Facebook

В Тернополе разразился скандал с участием ребенка. Руководство областной библиотеки отказалось издать книгу ребенку-переселенцу из Харькова из-за страха, что мальчик напишет в книге "Слава России".

Об этом заявила журналистка харьковского телеканала "Симон", Екатерина Посохова на своей странице в Facebook.

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Скандал в Тернопольской библиотеке

Со своим сыном Святославом медийщица живет в Тернополе уже два года. Семилетний мальчик ходит в местную школу и местную библиотеку, где за это время нареканий на ребенка ни разу не было.

Однако в один из таких визитов им посоветовали обратиться в областную библиотеку. Однако, узнав, что они переселенцы, давать книгу согласились только с условием залога в 600 гривен.

Руководитель Тернопольской областной библиотеки. Источник: Екатерина Посохова/Facebook

"За две избранные книги (старенькие, и в позорном состоянии) на абонементе нам выставили счет в 600 грн. Такой, типа, залог, потому что доверия к нам нет. Мы искренне удивились. На что услышали это все: "Можете написать "Слава России", "Такие, как вы, уже много книг у нас потащили". Но какие мы? Официально зарегистрированы в городе, работаем, учимся — ребенок в местной школе, имеет отличные успехи. Сказать, что Свят расстроился — это ничего не сказать. При нас выдают детям книги без проблем, но не ему. Часовой разговор о недопустимости дискриминации", — пишет медийщица.

Однако на этом скандал не утих: когда в следующий раз женщина пришла сдать совершенно невредимые книги и взять новые, администрация заведения заявила, что доверия к переселенцам у них нет и угрожала вызвать полицию.

"Первое, что говорит библиотекарь — больше вам книг без залога не дадим. Почему? Разговаривайте с директором — так написали на вашем формуляре. Дальше снова продолжался разговор с директором, ее заместительницей. Снова слышим все догмы мира о переселенцах, которым нельзя доверять хоть сколько бы они жили в Тернополе. Пытаюсь спокойно апеллировать к Конституции, где все граждане равны и тому подобное", — резюмирует Посохова.

Напомним, не так давно в скандал попала бывшая замминистра обороны Анна Маляр, которая в прямом эфире телеканала "Прямой" довела до слез депутатку и жену военного Инну Совсун из-за заявления о "невозможности" демобилизации.

Хотя и сама Совсун в одном из своих интервью предлагала мобилизовать всех женщин в ряды украинской армии.

За бывшую чиновницу вступилась Марьяна Безуглая: она заявила, что все сказанное Маляр — правда, но доносить свое мнение нужно было совсем иначе. За это политик подвергла себя негативной реакции от общественности.