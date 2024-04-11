Ситуація на фронті та обстріли енергетики — Зеленський зустрівся з президентом Чехії

Президент України Володимир Зеленський з президентом Чехії Петром Павелом. Фото: скриншот

У столиці Литви відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Чехії Петром Павелом. Відомо, що вони обговорювали укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це пише пресслужба президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Читайте також:

Що обговорювали президенти Чехії та України

У повідомлені йдеться, що Зеленський детально описав поточну ситуацію на фронті, ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру України та потреби України в енергетичному обладнанні.

Президенти також обговорили питання оборонної допомоги для України, розширення військово-промислового співробітництва, просування України до членства в ЄС та НАТО, а також підписання двосторонньої угоди про безпеку.

Зеленський висловив вдячність Петру Павелу за стійку підтримку України.

Нагадаємо, що сьогодні у Вільнюсі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Раніше ми писали, що Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви.