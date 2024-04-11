Ситуация на фронте и обстрелы энергетики — Зеленский встретился с президентом Чехии
В столице Литвы состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Чехии Петром Павелом. Известно, что они обсуждали заключение двустороннего соглашения о безопасности
Об этом пишет пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Что обсуждали президенты Чехии и Украины
В сообщении говорится, что Зеленский подробно описал текущую ситуацию на фронте, вражеские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и потребности Украины в энергетическом оборудовании.
Президенты также обсудили вопросы оборонной помощи для Украины, расширение военно-промышленного сотрудничества, продвижение Украины в членство в ЕС и НАТО, а также подписание двустороннего соглашения о безопасности.
Зеленский выразил благодарность Петру Павелу за стойкую поддержку Украины.
Напомним, что сегодня в Вильнюсе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Ранее мы писали, что Зеленский встретился с министром обороны Литвы.
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