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Система вищих військових штабів є болотом, — Безугла пояснила причини свого звернення до ДБР

2 липня 2024 01:15
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Безугла пояснила, чому написала до ДБР, СБУ й Офісу Президента заяви на Сирського й Залужного
Мар'яна Безугла. Фото: politics.comments.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Нардепка Мар'яна Безугла розширила своє звернення. Заяву на Сирського й Залужного вона подала не лише до ДБР, а до СБУ й Офісу Президента України, а копію направила Міністерству оборони України.

Про це нардепка заявила у відеозверненні у своєму Telegram-каналі в понеділок, 1 липня.

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Нардепка, яка є членом комітету з нацбезпеки та головою комітету з демократичного нагляду, заявила, що деякі її колеги-парламентарі не горять бажанням займатися питаннями, що стосуються Збройних Сил України

"Тому що спроби розібратися і працювати з ризиками, які виникають у нас у тому болоті, що насправді є системою вищих військових штабів, — це неминучий конфлікт з генералітетом, що я постійно і маю", — пояснила нардепка.

Безугла перерахувала три основні зауваження, які в неї є до генералів:

  1. логіка поповнення бойових підрозділів (на її думку, замість створення нових бригад краще було б поповнювати ті, що вже існують);
  2. рішення командирів, що призвели до подій під Харковом, Лисичанськом, Сєвєродонецьком, Бахмутом і Соледаром;
  3. намагання завадити її депутатській діяльності.

Нардепка поскаржилася, що її намагаються не допустити "до спілкування з мобілізованими на фронті, там, де люди діляться найзапеклішим, вони діляться болем, вони щирі".

Безугла розповіла, що 2022 року до неї ще прислухалися, 2023 року — перестали слухати, а цьогоріч — почали ставитися конфліктно. Саме цьому вона вирішила подати до ДБР заяву на Залужного, який керував ЗСУ протягом 2022–2023 років, і Сирського, який приступив до командування цього року.

"Я подаю звернення на ДБР, на Міністерство оборони, на офіс Генерального прокурора і на Службу безпеки України. Вони не будуть дуже детальними. Однак опишуть рамку, де копати і над чим працювати. Подивимося, чого ви варті", — заявила нардепка.

Нагадаємо, Безугла спрямувала до ДБР заяву щодо перешкоджання її діяльності Головнокомандувачем Збройними силами України Олександром Сирським. За словами нардепки, її не не допускали на територію військових частин.

Раніше нардепка називала помилки колишнього Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На її думку, він некоректно спілкувався із західними партнерами.

Мар'яна Безугла Валерій Залужний скарги народні депутати Олександр Сирський військовослужбовці

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