Безуглая объяснила, почему написала в ГБР, СБУ и Офис Президента заявления на Сырского и Залужного

Марьяна Безуглая. Фото: politics.comments.ua

Нардеп Марьяна Безуглая расширила свое обращение. Заявление на Сырского и Залужного она подала не только в ГБР, но и в СБУ и Офис Президента Украины, а копию направила Министерству обороны Украины.

Об этом нардеп заявила в видеообращении в своем Telegram-канале в понедельник, 1 июля.

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Нардеп, являющаяся членом комитета по нацбезопасности и председателем комитета по демократическому надзору, заявила, что некоторые ее коллеги-парламентарии не горят желанием заниматься вопросами, касающимися Вооруженных Сил Украины

"Потому что попытки разобраться и работать с рисками, возникающими у нас в том болоте, что на самом деле является системой высших военных штабов, — это неизбежный конфликт с генералитетом, что у меня постоянно и есть", — пояснила нардепка.

Безуглая перечислила три основных замечания, которые у нее есть к генералам:

логика пополнения боевых подразделений (по ее мнению, вместо создания новых бригад лучше было бы пополнять уже существующие); решение командиров, приведшие к событиям под Харьковом, Лисичанском, Северодонецком, Бахмутом и Соледаром; попытки помешать ее депутатской деятельности.

Нардеп пожаловалась, что ее пытаются не допустить "к общению с мобилизованными на фронте, там, где люди делятся самой ожесточенным, они делятся болью, они искренни".

Безуглая рассказала, что в 2022 году к ней еще прислушивались, в 2023 году — перестали слушать, а в этом году — стали относиться конфликтно. Именно поэтому она решила подать в ГБР заявление на Залужного, руководившего ВСУ в течение 2022–2023 годов, и Сырского, приступившего к командованию в этом году.

"Я подаю обращения на ГБР, на Министерство обороны, в офис Генерального прокурора и на Службу безопасности Украины. Они не будут слишком подробными, но опишут рамку, где копать и над чем работать. Посмотрим, чего вы стоим", — заявила нардеп.

Напомним, Безуглая направила в ГБР заявление о препятствовании ее деятельности Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским. По словам нардепа, ее не допускали на территорию воинских частей.

Ранее нардеп называла ошибки бывшего Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. По ее мнению, он неправильно общался с западными партнерами.