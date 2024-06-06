Зміни в ЗСУ — головнокомандувач Сирський розповів деталі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про вдосконалення структури військового управління. Він наголосив, що війна не стоїть на заваді змін.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у четвер, 6 червня.

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Сирський наголосив, що головне завдання — це зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій. За його словами, ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ ЗСУ до 2035 року.

"Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед. У цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України. Окрім того, триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій", — зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ каже, що завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій.

"Наша мета, незважаючи на російську агресію, — створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО", — додав він.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, ситуація на фронті залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій. Росія проводить активні штурмові дії у Вовчанську Харківської області та на підступах до Часового Яру Донецької області.

Раніше Сирський провів розмову з очільником Генерального штабу Збройних сил Польщі генералом Вєславом Кукулою. Серед тем бесіди були потреби українських бійців та ситуація на фронті.