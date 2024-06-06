Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Сирський повідомив про вдосконалення структури військового управління — про що йдеться arrow

Сирський повідомив про вдосконалення структури військового управління — про що йдеться

6 червня 2024 17:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зміни в ЗСУ — головнокомандувач Сирський розповів деталі
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про вдосконалення структури військового управління. Він наголосив, що війна не стоїть на заваді змін.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у четвер, 6 червня.

Читайте також:

Зміни в ЗСУ

Сирський наголосив, що головне завдання — це зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій. За його словами, ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ ЗСУ до 2035 року. 

"Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед. У цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України. Окрім того, триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій", — зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ каже, що завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій. 

"Наша мета, незважаючи на російську агресію, — створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО", — додав він.

null
Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, ситуація на фронті залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій. Росія проводить активні штурмові дії у Вовчанську Харківської області та на підступах до Часового Яру Донецької області.

Раніше Сирський провів розмову з очільником Генерального штабу Збройних сил Польщі генералом Вєславом Кукулою. Серед тем бесіди були потреби українських бійців та ситуація на фронті. 

Олександр Сирський
Україна
зміни
українці
війна
ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня