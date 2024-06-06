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Сырский сообщил об усовершенствовании структуры военного управления — о чем идет речь

6 июня 2024 17:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Изменения в ВСУ — главнокомандующий Сырский рассказал детали
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал об усовершенствовании структуры военного управления. Он подчеркнул, что война не препятствует переменам.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в четверг, 6 июня.

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Сырский подчеркнул, что главная задача — это сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций. По его словам, эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск ВСУ до 2035 года. 

"Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины. Кроме того, продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций", — отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ говорит, что благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий.

"Наша цель, несмотря на российскую агрессию, — создать перспективную структуру Вооруженных сил Украины на период до вступления в НАТО", — добавил он.

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Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, ситуация на фронте остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий. Россия проводит активные штурмовые действия в Волчанске Харьковской области и на подступах к Часовому Яру Донецкой области.

Ранее Сырский провел разговор с главой Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой. Среди тем беседы были потребности украинских бойцов и ситуация на фронте.

Александр Сырский
Украина
изменения
украинцы
война
ВСУ

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