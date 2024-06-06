Изменения в ВСУ — главнокомандующий Сырский рассказал детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал об усовершенствовании структуры военного управления. Он подчеркнул, что война не препятствует переменам.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в четверг, 6 июня.

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Сырский подчеркнул, что главная задача — это сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций. По его словам, эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск ВСУ до 2035 года.

"Впервые мы планируем на десятилетие вперед. В этом же контексте осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины. Кроме того, продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций", — отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ говорит, что благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий.

"Наша цель, несмотря на российскую агрессию, — создать перспективную структуру Вооруженных сил Украины на период до вступления в НАТО", — добавил он.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, ситуация на фронте остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий. Россия проводит активные штурмовые действия в Волчанске Харьковской области и на подступах к Часовому Яру Донецкой области.

Ранее Сырский провел разговор с главой Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой. Среди тем беседы были потребности украинских бойцов и ситуация на фронте.