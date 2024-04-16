Сирійська Американська Рада поділилась досвідом адвокації з українцями у США

Чад Бренд, спеціаліст зі зв'язків з державними органами Сирійської Американської Ради. Фото: скріншот

До адвокаційного саміту для України у Вашингтоні, який триватиме три дні, доєднались і представники Сирійської Американської Ради. Вони мають позитивні результати адвокації сирійського питання, і готові поділитися досвідом з Україною.

Новини.LIVE ексклюзивно поспілкувались зі спеціалістом зі звʼязків з державними органами Сирійської Американської Ради Чадом Брендом.

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Чад Бренд, ділячись власним досвідом адвокації для Сирії, радить, щоб люди, яким небайдужа доля України, особисто йшли до Конгресу та зустрічались зі своїми представниками і сенаторами.

"І я говорю про це з досвіду своєї роботи з сирійськими американськими громадами — розповідати про себе, тому що ніщо, на мою думку, не може бути більш захоплюючим, ніж історія, що цікавить людей. Розкажіть про себе, про те, звідки ви родом, чим займаєтеся, а потім поясніть, чому український конфлікт має для вас значення. Чи це питання лише вашого особистого бекграунду? Чи це питання вашого досвіду, коли ви втратили близьку людину?" — радить Чад Бренд.

Будь-яка дрібниця вашої особистої історії допомагає, тому що ви гуманізуєте конфлікт, каже Чад. Оскільки тоді законодавці розуміють ситуацію та можуть відчутно бачити конфлікт перед собою.

"Якби я розмовляв зі своїм представником тут, у Вашингтоні, де я живу, я б сказав їй, конгресвумен, послухайте, можливо, я не українець, але мені не байдужий цей конфлікт. І вам теж не байдуже. Це буде довготривалий конфлікт. І, знаєте, не вдаючись у деталі, я можу сказати, що наша нездатність зробити те, що потрібно зараз, призведе до того, що Україна може розпастися, і це матиме геополітичні наслідки", — каже спеціаліст зі звʼязків з державними органами Сирійської Американської Ради.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки.

Тим часом у ISW пояснили, до чого може призвести відсутність допомоги від США.