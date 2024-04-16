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Сирійська Американська Рада поділилась досвідом адвокації з українцями у США

16 квітня 2024 14:39
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Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Сирійська Американська Рада поділилась досвідом адвокації з українцями у США
Чад Бренд, спеціаліст зі зв'язків з державними органами Сирійської Американської Ради. Фото: скріншот
1c35e3d2-d6df-4a2b-71fd-81d667389800 - Уляна Бойчук
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

До адвокаційного саміту для України у Вашингтоні, який триватиме три дні, доєднались і представники Сирійської Американської Ради. Вони мають позитивні результати адвокації сирійського питання, і готові поділитися досвідом з Україною. 

Новини.LIVE ексклюзивно поспілкувались зі спеціалістом зі звʼязків з державними органами Сирійської Американської Ради Чадом Брендом. 

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Чад Бренд, ділячись власним досвідом адвокації для Сирії, радить, щоб люди, яким небайдужа доля України, особисто йшли до Конгресу та зустрічались зі своїми представниками і сенаторами. 

"І я говорю про це з досвіду своєї роботи з сирійськими американськими громадами — розповідати про себе, тому що ніщо, на мою думку, не може бути більш захоплюючим, ніж історія, що цікавить людей. Розкажіть про себе, про те, звідки ви родом, чим займаєтеся, а потім поясніть, чому український конфлікт має для вас значення. Чи це питання лише вашого особистого бекграунду? Чи це питання вашого досвіду, коли ви втратили близьку людину?" — радить Чад Бренд. 

Будь-яка дрібниця вашої особистої історії допомагає, тому що ви гуманізуєте конфлікт, каже Чад. Оскільки тоді законодавці розуміють ситуацію та можуть відчутно бачити конфлікт перед собою.

"Якби я розмовляв зі своїм представником тут, у Вашингтоні, де я живу, я б сказав їй, конгресвумен, послухайте, можливо, я не українець, але мені не байдужий цей конфлікт. І вам теж не байдуже. Це буде довготривалий конфлікт. І, знаєте, не вдаючись у деталі, я можу сказати, що наша нездатність зробити те, що потрібно зараз, призведе до того, що Україна може розпастися, і це матиме геополітичні наслідки", — каже спеціаліст зі звʼязків з державними органами Сирійської Американської Ради.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети національної безпеки.

Тим часом у ISW пояснили, до чого може призвести відсутність допомоги від США.

США
українці
фінансова допомога
військова допомога
Сирія
Україна
Вашингтон (WTA)

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